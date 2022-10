Juventus, è Arthur in persona ad annunciarlo: il messaggio del brasiliano

Attraverso i propri canali social il brasiliano Arthur, in prestito al Liverpool dalla Juventus, diffonde un annuncio ufficiale.

L’inizio della sua nuova avventura professionale, dopo aver lasciato la Juventus in prestito, è andato nel peggiore dei modi per il brasiliano Arthur. Il calciatore si è trasferito al Liverpool negli ultimi giorni della finestra di calciomercato estiva, in prestito ma non ha potuto godere di questa nuova avventura a causa di un problematico inconveniente fisico.

Il giocatore dovrà sottoporsi infatti a un intervento chirurgico. Lo stesso lo terrà lontano dai campi circa 3-4 mesi, in seguito a un infortunio capitatogli in allenamento a inizio mese. Si tratta di una lesione al quadricipite della coscia sinistra.

Il tutto dopo l’esordio per in occasione della gara del Liverpool contro il Napoli allo ‘Stadio Diego Armando Maradona’ durante il primo match di Champions League della stagione. Ciò significa che non avrà tanto tempo a disposizione per farsi apprezzare da mister Klopp ed eventualmente confermare in rosa.

Liverpool, Arthur salta i Mondiali col Brasile: brutta notizia per la Juventus

Il lungo stop e relativo recupero obbligherà Arthur a dare forfait in occasione dell’appuntamento più importante della stagione calcistica, ovvero i Mondiali di Qatar 2022, che avrebbe disputato col Brasile e in programma dal 20 novembre al 18 dicembre prossimi.

È stato proprio il calciatore sui social a raccontare il difficile momento che sta vivendo, a causa dell’infortunio alla coscia sinistra, poiché “arriva proprio nel momento in cui, dopo grandi sforzi e tanto duro lavoro, ero pronto ad affermarmi nella mia nuova squadra e determinato a lottare per il mio sogno di giocare ai Mondiali”. Non gli resta altro che riprendersi emotivamente e utilizzare le forze mentali per riprendersi e tornare quanto prima. “Nel frattempo continuerò a sostenere i miei compagni di squadra del Liverpool e la mia amata nazionale brasiliana”, conclude Arthur.