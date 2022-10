Calciomercato, Milan e Roma si arrendono: ecco la firma, è tutto ufficiale

Niente da fare per Milan e Roma. Uno degli obiettivi di entrambe le squadre ha firmato proprio in queste ore…

La stagione sta entrando nel vivo, ma lo sguardo delle dirigenze è sempre rivolto in parte anche al calciomercato. Soprattutto le big di Serie A, in questa prima fase, hanno avuto non poche difficoltà ed è proprio questo tipo di situazione che potrebbe indurre i dirigenti a tenere d’occhio in maniera vigile quello che si muove in termini di mercato.

Milan e Roma, ad esempio, hanno avuto degli scivoloni nel corso di questa prima fase. Chiaro, siamo soltanto all’inizio e la stagione è tremendamente complicata: il Mondiale che si giocherà in inverno, infatti, tiene tutti con il fiato sospeso ed è chiaro anche in questo senso si guarderà alla finestra invernale di calciomercato con grande attenzione.

Milan e Roma deluse: l’obiettivo di mercato ha firmato il rinnovo

C’è un giocatore che accomuna sua Paolo Maldini che Tiago Pinto. Un elemento del campionato inglese sul quale entrambi i dirigenti avevano messo gli occhi ma che ad ora, per forza di cose, difficilmente si muoverà dalla Premier League se non con qualche mossa importante.

Stiamo parlando di Douglas Luiz, centrocampista dell’Aston Villa che è stato monitorato attentamente dai due club di Serie A già nella scorsa finestra di calciomercato. Se è vero che il Milan alla fine ha introdotto in quel settore del campo soltanto Pobega, la Roma si è coperta con gli innesti di Wjinaldum e Matic.

Entrambe, però, non hanno mai mollato completamente il colpo. Eppure, in queste ore è arrivata la notizia che ha gelato entrambi i club. Il giocatore brasiliano, infatti, ha firmato il rinnovo di contratto con l’Aston Villa, come annunciato ufficialmente dallo stesso club di Premier. Insomma, un colpo che ad oggi pare destinato a sfumare definitivamente.