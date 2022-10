“Si tratta, incassi raddoppiati”: Milan, salti di gioia per Maldini ed il club

In casa Milan si sta lavorando ad un possibile accordo che potrebbe dare una grossa mano a Paolo Maldini in sede di mercato.

Dopo la sconfitta di martedì sera contro il Chelsea di Potter, il Milan è atteso dal match di domenica sera contro il Verona. I rossoneri cercheranno sicuramente di ottenere i tre punti sia per rafforzare la propria classifica che per riprendersi subito dopo il ko subito contro il team inglese.

Il Milan è certamente favorito contro il Verona, anche se dovrà stare attento a delle possibili variabili che potrebbero rendere il match del Bentegodi più complicato del previsto. La prima è rappresentata dalle assenze che dovrà affrontare Stefano Pioli. Tra le fila rossonere, di fatto, non ci saranno i vari Maignan, Kjaer e De Ketelaere.

La seconda , invece, è l’avvicendamento tra Cioffi e Bocchetti sulla panchina del Verona, il quale, proprio per il cambio di allenatore, potrebbe mettere qualcosa in più contro il Milan. Nonostante queste variabili, sia i tifosi rossoneri che Paolo Maldini possono comunque esultare per una notizia di queste ultime ore.

Milan, che notizia per Maldini: accordo vicino con Fly Emirates

Il ‘Corriere dello Sport’, infatti, ha dato degli importanti aggiornamenti sulla trattativa tra Gerry Cardinale e il main sponsor Fly Emirates: “ Si tratta, incassi raddoppiati per i rossoneri. Il contratto tra il club meneghino e la compagnia aerea scade l’anno prossimo e dalla sede del Milan si sta già parlando di un rinnovo a cifre intorno ai 30 milioni di euro, più del doppio rispetto ai 14 milioni di euro attuali”.

Se si dovesse raggiungere un accordo del genere, Paolo Maldini avrà sicuramente più risorse per finanziare il calciomercato della squadra di Stefano Pioli. I tifosi rossoneri, intanto, sperano che il Milan riprenda la propria marcia già a partire da domenica contro il Verona.