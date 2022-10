Torino-Juventus, tecnico nei guai: doppio forfait, annuncio in conferenza

Domani ci sarà il derby tra il Torino e la Juventus, ma in questi minuti c’è stato un annuncio molto importante.

Dopo il capitombolo in Champions League contro il Maccabi Haifa, la Juventus è ora attesa da un’altra sfida che potrebbe dire molto sul destino. I bianconeri, infatti, domani avranno di fronte a loro la sfida contro il Torino di Ivan Juric.

Nonostante la super tradizione favorevole della Juventus, si sa che nei Derby può accadere sempre di tutto, soprattutto quest’anno. La ‘Vecchia Signora’, infatti, arriva al match contro il Torino come peggio non poteva: da due sconfitte consecutive, fuori condizione e con una contestazione in atto.

Se la Juventus è in crisi nera, i granata non se la passano tanto meglio. Il Torino, infatti, ha totalizzato soltanto un punto con l’Empoli, tra l’altro evitando la sconfitta nei minuti finali, nelle ultime quattro gare di campionato. Oltre alla mancanza di risultati, Juric ha anche problemi di formazione.

Torino-Juventus, l’annuncio di Juric: “Pellegri e Sanabria non ci saranno”

Il tecnico croato, infatti, nella classifica conferenza stampa di presentazione del match contro il team bianconero, ha confermato le assenze di Sanabria e Pellegri: “Non ci sono entrambi. Pellegri ha una vecchia cicatrice che gli dà ancora fastidio. Sanabria, invece, ha avuto un leggero affaticamento muscolare e difficilmente ci sarà domani contro la Juventus”.

Juric ha poi continuato il suo intervento: “Mi dispiace per Pellegri che non è infortunato, ma ha alcuni problemi che lo bloccano. Ora dobbiamo pensare a come giocare. Karamoh? E’ più un esterno, ma l’ultima volta è entrato bene”.