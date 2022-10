Juventus, questa non ci voleva: può accadere in inverno, Allegri seccato

Può capitare alla Juventus nonostante abbia provato ad evitarlo fino alla fine: il calciomercato di gennaio inizierà con una grana.

In un’epoca di grandi incertezze e dubbi sui giusti passi da muovere, la Juventus potrebbe dover gestire anche alcune trattative, non appena arriverà gennaio. Secondo le informazioni che arrivano da ’90min.com’, alcuni prestiti potrebbero essere rivisti, in particolare quello di Denis Zakaria al Chelsea.

La società inglese pare stia considerando la possibilità di interrompere l’accordo anzitempo, dopo aver realizzato in tempi record la trattativa con la Juventus per Zakaria. Era l’ultimo giorno della sessione estiva di calciomercato, eppure l’urgenza i fatti dicono non esistesse realmente: il centrocampista non ha ancora disputato alcun minuto con i Blues.

Juventus, può tornare Zakaria: per il Chelsea è un esubero

La decisione non è comunque semplice nemmeno per il Chelsea. Zakaria ha disputato due gare per la Juventus quest’anno prima di trasferirsi a Stamford Bridge e, secondo le regole della FIFA, un giocatore non può rappresentare più di due club durante una stessa stagione. Se solo quindi il Chelsea lo schiererà in campo, non sarà più possibile organizzarne la cessione a gennaio.