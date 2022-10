Calciomercato Inter, non solo Skriniar: assalto da Parigi per il top

Dopo il gran pareggio con il Barcellona, nell’Inter bisogna registrare un assalto per un nerazzurro in sede di calciomercato.

Dopo un inizio di stagione abbastanza complicato, l’Inter è riuscita a risollevarsi grazie al doppio confronto contro il Barcellona di Xavi. I nerazzurri, infatti, nel doppio confronto contro i catalani hanno totalizzato quattro punti, facendo così un grossissimo passo in avanti per il passaggio del turno.

Di fatto, alla ‘Beneamata’ basta vincere nel prossimo turno di Champions League contro il Viktoria Plzen per riuscire a staccare il pass per gli ottavi di finale. Al momento del sorteggio il passaggio del turno dei nerazzurri sembrava essere quasi impossibile, ma tutto è cambiato con le due grandi prestazioni con il Barcellona.

Anzi, l’Inter ha anche qualche rammarico, visto che ha avuto la ghiottissima occasione di strappare i tre punti al Camp Nou con Asllani. Nonostante la soddisfazione per le partite contro il Barcellona, in casa nerazzurra bisogna registrare un assalto nei confronti di uno dei calciatori più rappresentativi della squadra guidata da Simone Inzaghi.

Calciomercato Inter, assalto di PSG e Manchester United a Lautaro Martinez

Secondo quanto raccolto dalla ‘Gazzetta dello Sport’, infatti, oltre allo storico interessamento per Skriniar, il PSG vorrebbe strappare all’Inter anche Lautaro Martinez. Il club francese ha chiesto informazioni sul centravanti, il quale è seguito anche dal Manchester United.

Tuttavia, fortunatamente sia per l’Inter che per i tifosi nerazzurri, Lautaro Martinez adesso è solo concentrato sulla stagione in atto. Il calciatore argentino ha dato mandato a chi gestisce i suoi interessi di mettere da parte eventuali proposte che stanno arrivando in queste ultimissime settimane.