Barça-Inter, serata pazza al Camp Nou: il risultato sorride ad Inzaghi

L’Inter ha giocato questa sera contro il Barcellona al Camp Nou: a Lautaro Martinez ha risposto Lewandowski, il risultato del match.

L’Inter è volata a Barcellona per il ritorno della fase a gironi di Champions League. La gara è stata molto combattuta fino all’ultimo minuto. Con i blaugrana che hanno provato dal canto loro a ottenere tre punti, fallendo la chance. I nerazzurri hanno, invece, spinto fino all’ultimo minuto.

L’Inter è andata a giocare al Camp Nou il ritorno di questa fase a gironi di Champions contro il Barcellona. I padroni di casa hanno provato fino all’ultimo ad ottenere una vittoria importante.

Ma Skriniar da capitano e la panchina dell’Inter non hanno smesso un secondo di dare la carica alla squadra. Questo il risultato del match e la classifica del Gruppo C. La serata di Champions League è stata tutt’altro che insofferente per i nerazzurri.

Barcellona-Inter, serata pazza al Camp Nou per gli uomini di Inzaghi: questo il risultato del match

L’Inter è scesa in campo contro il Barcellona senza poi troppa paura. A sbloccare il match ci hanno pensato i padroni di casa con Dembélé. Ma nella ripresa l’Inter ha risposto con Barella che al 50′ ha segnato un gran gol su assist di Bastoni.

Il raddoppio ha portato la firma di Lautaro Martinez, che ha segnato al 63′. Il Barcellona però non si è arreso e ha segnato all’82’ grazie a Lewandowski (con fortuita deviazione). All’89’, tuttavia, è stato Gosens a portare di nuovo in vantaggio i suoi compagni. Nulla da fare però per gli uomini di Inzaghi che hanno subito il pareggio con Lewandowski al 93′, questa volta con un gol tutto suo. La gara è terminata 3-3. Ma la classifica e il risultato sorridono ad Inzaghi.

Classifica Gruppo C: Bayern Monaco 12, Inter 7, Barcellona 4, Viktoria Plzen 0.