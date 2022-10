Mbappé, addio al PSG? Pronto uno scambio impensabile

Un’operazione di mercato incredibile potrebbe portare Mbappé lontano dal PSG. I parigini sono pronti ad un’operazione clamorosa.

L’acquisto di Kylian Mbappé da parte del PSG nel 2018 è stata il secondo più costoso di sempre. I parigini hanno sborsato ben 180 milioni per strapparlo dal Monaco. Una spesa monstre che ha comunque portato al PSG diversi trofei.

La situazione tra il talento francese e il club dello sceicco Al Khelaifi non è però delle migliori al momento. Mbappé, dopo aver firmato un rinnovo mostre, rifiutando la corte del Real Madrid, sta mostrando qualche mal di pancia di troppo. E la presenza nello spogliatoio di altre stelle, come Messi e Neymar, di certo non aiuta.

Anche il tecnico Galtier non sarebbe contento dell’atmosfera che si respira nello spogliatoio del Parco dei Principi. Certo un calciatore come Mbappé è difficile da vendere, soprattutto a gennaio durante il mercato di riparazione. Un’ipotesi però si sta facendo largo all’orizzonte: uno scambio con il Liverpool per Salah.

PSG, scambio clamoroso all’orizzonte: Mbappé per Salah

Stando a quanto riporta il giornalista egiziano Ismael Mahmoud il PSG starebbe seriamente pensando di bussare alla porta del Liverpool di proporre questo scambio. L’attaccante francese è in rotta con i parigini e i Reds sarebbero una delle poche squadre in grado di riuscire a coprire l’ingaggio.

D’altro canto Salah è da tempo nel mirino del PSG. Uno sforzo economico per portarlo a Parigi sarebbe difficile, ma non impossibile. Intasare però uno spogliatoio già pieno di stelle potrebbe essere problematico. Ecco quindi che la situazione Mbappé, da risolvere comunque in qualche modo, potrebbe essere l’assist per imbastire questo clamoroso scambio di mercato.