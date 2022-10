Chelsea, croce e delizia Casadei: cos’è successo contro lo United

Il giovane talento italiano protagonista di un doppio episodio nel big match tra Chelsea e Manchester United Under 21

Il trasferimento di Cesare Casadei dall’Inter al Chelsea ha generato parecchia curiosità. Il centrocampista italiano classe 2003 è considerato uno dei maggiori prospetti calcistici italiani. In molti hanno già pronosticato un futuro roseo per il calciatore.

L’Inter l’ha ceduto a fronte di un’offerta consistente dei Blues. I 15 milioni messi sul piatto dal Chelsea sono comunque una cifra abbastanza alta se consideriamo il fatto che Casadei è nato nel gennaio del 2003 e quindi al momento non ha ancora compiuto i 20 anni.

Il Chelsea al momento l’ha accasato con l’Under 21 che disputa il campionato di categoria. Il giovane ex Inter ha subito messo in mostra le sue doti timbrando il tabellino dei marcatori nelle prime due uscite contro l’Everton Under 21 e il Crystal Palace Under 21. Dopo una pausa contro il West Ham Under 21 è arrivata anche quest’oggi un’altra rete.

Casadei, gioie e dolori per il Chelsea Under 21: rete ed espulsione

Una prestazione contro il Manchester United Under 21 che però non è stata solo rose e fiori. Partito titolare nel match contro i Red Devils, Casadei ha rimediato il giallo al minuto 44. Nella ripresa però è salito in cattedra aiutando i suoi a ribaltare l’iniziale svantaggio. Sua infatti la rete del momentaneo 2-1 per il Chelsea.

La partita di Casadei però non si è conclusa nel migliore dei modi. Con i suoi in vantaggio 3-1 il centrocampista dell’Inter si è fatto espellere per doppio giallo al 90′, lasciando i suoi in dieci uomini. Nel recupero l’incredibile, con il Manchester United che, sfruttando la superiorità numerica prima accorcia e poi pareggia al 96′.