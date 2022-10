Inter, salti di gioia per Inzaghi: la notizia è una manna dal cielo

Dopo il grande pareggio della sua Inter contro il Barcellona, per Simone Inzaghi è arrivata un’altra ottima notizia.

L’Inter ha saputo rialzarsi. La squadra di Simone Inzaghi, infatti, contro il Barcellona ha dimostrato di non voler mollare. Nei due match contro i blaugrana, la ‘Benamata’ è riuscita a totalizzare ben quattro punti che potrebbero risultare decisivi per la qualificazione agli ottavi di finale di Champions League.

I nerazzurri, infatti, sono padroni del destino, visto che in caso di vittoria contro il Viktoria Plzen staccherebbero il pass per la fase ad eliminazione diretta. Dopo l’importantissimo pareggio di mercoledì al Camp Nou, l’Inter adesso è chiamata a dare un segnale anche in campionato.

La ‘Beneamata’, infatti, domenica sfiderà a San Siro la Salernitana di Davide Nicola. L’Inter è sicuramente favorita, ma dovrà stare comunque attenta ai granata, che hanno già fatto soffrire la Juventus di Massimiliano Allegri. Contro i campani al centro dell’attacco nerazzurro ci saranno ancora Dzeko e Lautaro Martinez, anche se un importantissimo ritorno è ormai prossimo.

Inter, che notizia per Inzaghi: Lukaku sta per tornare

Come scritto sulle pagine del ‘Corriere dello Sport’, infatti, il ritorno di Romelu Lukaku è sempre più vicino. Ulteriori conferme sul probabilissimo recupero del belga arriveranno la settimana prossima. Il centravanti dovrebbe tornare definitivamente a disposizione di Simone Inzaghi per il match di ritorno contro il Viktoria Plzen.

Il ritorno di Lukaku sarebbe una manna dal cielo per tutto l’ambiente Inter, visto che è il suo ritorno è stato il fiore all’occhiello dell’ultimo mercato estivo. I tifosi nerazzurri, intanto, sperano che domenica i loro beniamini vincano contro la Salernitana per cercare di recuperare in classifica.