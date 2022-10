Colpo di scena Ronaldo: “Ho avuto la depressione”

Il colpo di scena di Ronaldo il Fenomeno, che ha annunciato di aver sofferto di depressione in passato

Essere un campione del calcio ha i suoi pro, certo, ma anche i suoi contro. Ronaldo il Fenomeno è uno di quelli che ha avuto il mondo ai suoi piedi per parecchi anni. Senza gli infortuni alle ginocchia, avrebbe anche potuto fare di più. Sta di fatto che il livello che ha raggiunto col passare degli anni è stato spaziale, con ogni squadra con cui abbia giocato. Soprattutto con Inter, Real Madrid e la Nazionale brasiliana.

Ronaldo ha annunciato, in un’intervista realizzata a DAZN, di aver sofferto di depressione. Parole che hanno spiazzato la maggior parte dei tifosi e degli addetti ai lavori, soprattutto perché si tratta di una star del calcio. Ma anche le star sono uomini, spesso lo si dimentica.

Ronaldo: “Sono da due anni e mezzo in terapia”

Di seguito, le parole di Ronaldo ai microfoni di DAZN: “Ho avuto la depressione. Adesso sono in terapia, da due anni e mezzo. Sto meglio di prima, soprattutto ho capito meglio ciò che ho avuto prima. Siamo sottoposti a uno stress mentale e non siamo preparati a questo, oggi i calciatori anche con internet sono più abituati, ricevono le cure necessarie. Ai miei tempi queste cose non c’erano e lo stress può influire per il resto della vita”.

Non si può non essere d’accordo con il Fenomeno. I calciatori sono sottoposti a una grandissima pressione mentale e spesso devono controllarla essendo sempre al massimo. E anni fa la loro salute mentale non era per niente controllata.