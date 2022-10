“Questa vittoria non maschera…”: Juve, i tre punti non ‘assolvono’ Allegri

La Juve di Massimiliano Allegri torna a vincere. Il successo dei bianconeri nel derby di Torino non convince tutti.

Per la prima volta in questa stagione la Juve di Massimiliano Allegri vince in trasferta e lo ha fatto in un match importante come il derby. Sfida abbastanza noiosa all’Olimpico, decisa da una rete di Dusan Vlahovic nella ripresa. L’attaccante serbo è tornato a segnare e lo ha fatto in una sfida molto delicata.

Punti importanti per la Juve, che scaccia le polemiche dopo le ultime deludenti prestazioni. Ancora problemi in attacco per la squadra di Juric, che, ha evidenziato la mancanza di un centravanti nella zona offensiva mentre hanno deluso le aspettative i fantasisti Radonijc e Vlasic, quasi mai pericolosi.

Con questo successo la formazione bianconera scavalca momentaneamente l’Inter e si avvicina alle ‘zone europee’ della Serie A. Nonostante la vittoria il clima, attorno ad Allegri e alla squadra, resta molto pesante. Sia nel corso del match che al termine della gara il tenore dei messaggi è rimasto lo stesso.

Juve, critiche ad Allegri nonostante la vittoria

Un derby vinto di ‘corto muso’ non soddisfa appieno i tifosi del club bianconero. Sui social in tanti hanno criticato la prestazione della squadra ed hanno invocato l’oramai famoso #Allegriout chiarendo che questa vittoria non maschera le difficoltà. Una vittoria che evita quindi ulteriori polemiche ma con squadra e tecnico ancora nel mirino dei tifosi.

C’è chi ha sottolineato a più riprese che quella di stasera è stata ancora una volta una brutta Juve. I bianconeri hanno avuto anche altre occasioni oltre al gol, ma la squadra non le ha sfruttate e quasi sempre le azioni sono partite da errori del club granata. Un Torino che ancora una volta è uscito dal derby senza la vittoria.