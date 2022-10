Il Milan ha un nuovo idolo dopo il Verona: tifosi in festa (e non è Tonali)

Il successo contro il Verona porta un nuovo idolo in casa Milan. Tifosi rossoneri impazziti per il calciatore che non ti aspetti.

Il Milan torna da Verona con i tre punti. I rossoneri riescono a superare l’Hellas nel finale grazie ad una rete di Sandro Tonali, restando quindi in scia di Napoli e Atalanta nei primi posti della classifica di Serie A.

L’eroe della serata non è però il centrocampista ex Brescia. O meglio, non è solo il centrocampista ex Brescia. Perché se Sandro Tonali con la sua rete riesce a vanificare il pareggio veronese di Gunter, il merito per un successo strappato con le unghie e con i denti, secondo molti tifosi, va a Thiaw.

All’esordio con la maglia rossonera, il difensore ex Schalke 04, è stato autore di due salvataggi incredibili sulla linea. Grazie ai suoi due interventi l’Hellas Verona non è riuscito a trovare altri gol, permettendo quindi ai rossoneri di portare a casa la vittoria per 2-1.

Milan, è Thiaw mania. I tifosi impazziti per il difensore tedesco

Sui social è immediatamente esplosa la Thiaw mania. I tifosi rossoneri hanno infatti individuato nei due salvataggi del 21enne difensore tedesco uno dei principali motivi della vittoria ottenuta con grande fatica sul campo dell’Hellas Verona.

Prima su Piccoli e poi su Djuric il difensore ha salvato due gol praticamente fatti. E si trattava anche del suo esordio con la maglia del Milan. L’ingresso al minuto 83 al posto di Leao è stato infatti il suo battesimo rossonero. Una quindicina di minuti in campo che il difensore e i tifosi ricorderanno per molto tempo.