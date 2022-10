Calciomercato Milan, salti di gioia per i tifosi: annuncio improvviso

Il Milan continua a viaggiare in campionato e sul mercato arriva la notizia che fa esultare tutti i tifosi: ecco il motivo.

La vittoria di Verona serviva per rilanciare il morale di tutti, soprattutto dopo la brutta notte di Champions League contro il Chelsea. Il Milan rialza la testa e torna a battere un colpo in campionato, mettendosi direttamente alle spalle del Napoli capolista. Un momento positivo per i rossoneri di Stefano Pioli, nonostante le molte assenze per infortunio.

Assenze però che non sta pregiudicando troppo il cammino del Diavolo. Anche perché la rosa è ampia e, ormai, lo stesso Pioli è abituato a fare di necessità virtù. L’unico insostituibile, e lo dimostrano i numeri, resta Rafael Leao: l’unica sconfitta in campionato del Milan arriva proprio nell’unica gara saltata dal portoghese per squalifica.

Milan-Leao, annuncio di mercato: tifosi al settimo cielo

L’ex attaccante del Lille, dopotutto, è il faro tecnico della squadra campione d’Italia e il suo futuro in rossonero resta ancora da delineare. Le trattative per il rinnovo sono in piedi da tempo e nell’ultimo periodo hanno subìto una nuova accelerata: “Siamo fiduciosi, cercheremo un modo per continuare con Leao ancora a lungo”, annuncia a ‘Sky Sport’, il DS del Milan, Frederic Massara.

Il quale poi aggiunge: “Il padre è già qui stasera, magari a cena avremo già modo di dialogare con lui”, chiude sorridendo il dirigente rossonero. Un annuncio che fa esultare i tifosi e anche Stefano Pioli. Nel corso dell’ultimo mercato, Leao è stato a lungo corteggiato dalla Premier League e rinnovare il contratto sarà essenziale per resistere a nuovi attacchi dai top club.