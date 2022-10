Mbappé, ennesimo colpo di scena: annuncio ufficiale e tifosi rassegnati

Dopo le tantissime voci di mercato degli ultimi giorni, Mbappé ha dato un annuncio molto importante sul suo futuro.

Si sta svolgendo l’ultimo rush finale prima del Mondiale in Qatar. I club, infatti, stanno giocando ogni tre giorni per lasciare spazio alla prima Coppa del Mondo invernale. Tra i protagonisti della massima competizione per le nazionali bisogna sicuramente inserire Kylian Mbappé.

L’attaccante del PSG, di fatto, sarà tra le stelle del prossimo Mondiale, dove cercherà di difendere il titolo conquistato quattro anni fa in Russia con la sua Francia. Mbappé, in attesa della Coppa del Mondo, è uno dei perni della squadra di Galtier, la quale è prima sia in Ligue 1 che nel proprio girone di Champions League (quello della Juventus).

Il PSG, proprio ieri sera, ha battuto nello scontro al vertice il Marsiglia di Ivan Tudor con il risultato di 1-0. Mbappé non ha segnato il gol decisivo, realizzato da Neymar, ma si è reso comunque protagonista con alcune dichiarazioni rilasciate al termine del ‘Classique’ del calcio francese.

PSG, l’annuncio di Mbappé: “Non è vero che ho chiesto di andare via”

Mbappé, infatti, ha parlato così ai microfoni ufficiali di ‘RMC Sports’: “Non ho chiesto al PSG di andarmene nel prossimo mercato di gennaio. Non sono arrabbiato con il club”. Il calciatore ha così messo a tacere le voci su una presunta richiesta di lasciare Parigi.

Nei giorni scorsi, di fatto, tanti media francesi avevano riportato la voglia di Mbappé di cambiare aria già nella prossima sessione di mercato invernale. Secondo queste voci, il fuoriclasse si era pentito del rinnovo faraonico con il PSG e stava spingendo per volare alla volta di Madrid. Tuttavia, con queste dichiarazioni, i tifosi del Real Madrid possono rassegnarsi all’arrivo, almeno per un prossimo futuro, dell’attaccante.