“Solo Agnelli lo fa…”: Juve, l’analisi che ‘assolve’ il presidente

La Juve ritrova la vittoria contro il Torino e secondo l’analisi condotta il punto di svolta è arrivato grazie a un gesto di Agnelli: “Solo lui lo fa”.

La Juventus è tornata a vincere in campionato contro il Torino. Anche se nella stessa gara la squadra di Massimiliano Allegri è stata colpita da un infortunio che non ci voleva. In ogni caso, proprio sul gruppo bianconero, è arrivata un’analisi ben precisa che ‘assolve’ Andrea Agnelli.

La Juventus tira un sospiro di sollievo dopo la vittoria ottenuta nel Derby della Mole contro il Torino nel pomeriggio di sabato. Il gol di Dusan Vlahovic ha condotto la Vecchia Signora verso il conseguimento di tre punti importanti.

Del cambiamento di rotta ottenuto dalla Juve ha, perciò, parlato nel corso di ‘Pressing’ il giornalista Mario Sconcerti. L’analisi svolta riguarda nello specifico Andrea Agnelli, che secondo il giornalista è l’unico presidente a compiere un’azione in particolare.

Juve, senti l’analisi di Sconcerti sull’azione messa in campo da Agnelli: il cambiamento di rotta è partito da lui

Ha perciò parlato così, ai microfoni di ‘Pressing’, Mario Sconcerti: “La partita contro il Torino è stata decisa dalla differenza di Vlahovic. Ma credo che la vera svolta siano state le parole di Agnelli. Non tanto per ciò che ha detto, ma per l’intervento. Noi non ci rendiamo conto del fatto che i presidenti ormai non parlano più.

“Zhang – ha aggiunto facendo degli esempi – quando ha parlato? I Friedkin? Commisso di squadra quando ha parlato? Parla solo di polemica con la stampa. Noi parliamo di un calcio che non c’è più. Quando ha parlato, Agnelli voleva ricordare ai giocatori che lui li paga e lui prende le decisioni finali. Sul rimanere, sull’andare, sul poter tornare a casa subito dopo la partita o non farlo”.

E poi, in conclusione, Sconcerti ha affermato in maniera netta: “Dopo sei mesi c’è stato un intervento che ha tolto ogni alibi ai giocatori e all’allenatore, questo è un fatto unico in Italia e nel calcio di oggi. La Juve è una grande società ed è rimasta l’unica grande società“.