Prima la vittoria, poi la polemica improvvisa: Juventus, succede dopo il Torino

La Juventus ritrova una vittoria importante in campionato contro il Torino, ma non manca la polemica: ecco cos’è accaduto.

La Juventus riparte dalla vittoria contro il Torino per ritrovare una nuova e giusta fiducia. Il gol di Dusan Vlahovic ha regalato tre punti alla squadra ma anche un punto di partenza da cui ricominciare. Dopo l’affermazione, tuttavia, è arrivata anche la polemica.

La Juventus, adesso, ha la possibilità di ripartire e di indirizzare verso una nuova prospettiva una stagione che non è sicuramente iniziata nel migliore dei modi. Sia in campionato che in Champions League.

La vittoria ottenuta contro il Torino, in questo senso, vale tantissimo. E a regalarla è stata l’attaccante serbo, i cui gol sono mancati in diversi match fin qui. È proprio Vlahovic, allora, che il giorno dopo il successo del derby ha voluto dire la sua.

Juventus, dopo la vittoria contro il Torino è Vlahovic a parlare: messaggio chiaro da parte dell’attaccante

È perciò Dusan Vlahovic a parlare il giorno dopo la vittoria ottenuta dalla Juventus nel Derby della Mole contro il Torino. I tre punti guadagnati ridanno fiducia alla squadra di Massimiliano Allegri. E quanto conquistato allo Stadio Olimpico Grande Torino ha dato il pretesto all’attaccante serbo per togliersi qualche sassolino dalla scarpa.

“La nostra città. La nostra squadra. Il nostro Derby. Uniti si vince, il resto sono solo chiacchiere“, ha scritto quindi Dusan Vlahovic tramite il proprio profilo ufficiale ‘Instagram’. Un messaggio social chiaro e coinciso. Arrivato da parte delle giocatore che ha trovato, in momento delicato, una rete pesantissima.