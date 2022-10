Calciomercato Juventus, Zakaria in bilico: l’annuncio di Potter

Parla l’allenatore del Chelsea Potter su Denis Zakaria e il possibile ritorno alla Juventus

Denis Zakaria è approdato alla Juventus lo scorso gennaio, per essere il centrocampista che svoltava il reparto di Allegri. Tuttavia, le cose non sono andate come previsto né per il club bianconero, né per il giocatore. Non si è mai ambientato a Torino come avrebbe dovuto e ha subito diversi infortuni. Questo ne ha pregiudicato il rendimento e la scorsa estate, è arrivata anche la cessione al Chelsea.

Tra l’altro, sulla panchina del Chelsea c’è stato anche un avvicendamento tra Tuchel e Potter. Una situazione che non ha portato stabilità a Zakaria, che non ha raccolto un minuto tra Premier e Champions League coi Blues. In stagione, infatti, è fermo alle due presenze con la Juventus dello scorso agosto.

Juventus, Potter parla del futuro di Zakaria

Graham Potter, allenatore del Chelsea, ha parlato del futuro di Denis Zakaria: “Si allena bene ed è pronto a dare una mano alla squadra. E’ un giocatore paziente che aspetta la sua occasione, nessuna decisione è stata presa sul suo futuro”. Senza dubbio, il centrocampista svizzero non è contento di ciò che gli sta succedendo a Londra. I Blues lo hanno preso in estate per tre milioni di euro di prestito, più riscatto fissato a ventotto milioni con eventuali altri cinque di bonus.

Una cifra complessiva molto alta, che difficilmente verrà esercitata. Si fa sempre più probabile l’ipotesi di un addio di Zakaria dal Chelsea già a gennaio, dopo il colloquio avuto tra il giocatore e Potter. Questo è ciò che riferiscono dall’Inghilterra, con la Juventus che non potrà contare sui soldi dell’eventuale riscatto e trovare un’altra soluzione.