C’è un problema per Maldini: salta il meeting a casa Milan

La dirigenza al Milan lavora per il futuro ed il club rossonero lavora ad operazioni molto importanti per il club.

La vittoria del Milan a Verona ha portato nuovo ottimismo in casa rossonera. La squadra di Pioli ha dovuto fare i conti nelle ultime settimane con diverse problematiche, primo fra tutti gli infortuni, e soprattutto in Europa la situazione non è semplice. Il club rossonero è uscito con le ‘ossa rotte’ dal doppio confronto con il Chelsea e le ultime due sfide del girone saranno decisive.

Non solo calcio giocato, visto che Maldini e nel complesso tutta la società lavorano al futuro, al fine di rinforzare il club campione d’Italia. Il Milan ha come obiettivo primario quello di rinnovare il contratto al talento portoghese Rafa Leao, autentica stella e miglior giocatore della Serie A.

Leao ha il contratto in scadenza nel 2024, ma il Milan vuole rinnovare per evitare di cadere in situazioni scomode, come quelle che hanno portato all’addio di Kessie, Donnarumma e Hakan Calhanoglu. Nelle ultime ore una nuova notizia ha però messo in apprensione i tifosi del club rossonero.

Milan, saltato l’incontro con l’entourage di Leao

Come riporta Tmw è saltato l’incontro odierno tra la dirigenza il Milan con l’avvocato ed il padre di Rafa Leao. L’incontro era annunciato per il primo pomeriggio, ma è saltato ufficialmente per oggi. Secondo quanto riporta Nicolò Schira il Milan e il padre del giocatore volevano ‘tagliare fuori’ Jorge Mendes dalla vicenda, ma il noto agente resta sempre protagonista.

Sia i tifosi che Pioli sono in ansia per Leao, calciatore che più volte in questa stagione (e nella scorsa) ha dimostrato la sua importanza. I rossoneri vogliono blindarlo e tenerlo lontano dall’interesse di top club europei. Negli ultimi mesi Real Madrid e PSG sono stati accostati al giocatore portoghese ma ora Maldini punta a blindarlo.