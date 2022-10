Calciomercato Milan, colpo di scena: nei prossimi giorni la ricca offerta

In casa Milan è pronto il colpo di scena. In arrivo la ricca offerta che può cambiare tutto sul mercato, il motivo

Il titolo da campione d’Italia pesa, ma questo Milan non sembra sentire la pressione. Anzi, la squadra di Stefano Pioli è quasi a suo agio nelle difficoltà: è proprio nella sofferenza che i rossoneri si esaltano e trovano forze che apparivano nascoste. E lo Scudetto dello scorso anno ne è stata la netta certificazione.

Scudetto vinto anche grazie ai tanti protagonisti venuti fuori nell’undici di Pioli. Su tutti, il talento e la potenza straripante di Rafael Leao. Numero 14 al Pallone d’Oro e presente nella Top XI della Serie A 2021-2022, l’ex Lille è al centro delle attenzioni rossonere per la questione rinnovo. E il colpo di scena è dietro l’angolo, dopo l’incontro che appariva saltato questo pomeriggio tra il suo entourage e la dirigenza del Milan.

Milan-Leao, colpo di scena: pronta la ricca offerta al portoghese

Colpo di scena che ha raccontato per ‘Sky Sport’ il collega Davide Baiocchini: “L’incontro alla fine c’è stato, con l’avvocato francese di Leao presente a Casa Milan per aggiornarsi con Maldini e Massara. In un clima sereno, la dirigenza rossonera ha ribadito la propria volontà di blindare il portoghese, ma di non voler essere coinvolto nella questione risarcimento Sporting”.

E ancora, Baiocchini assicura: “Il Milan ha anche ribadito all’entourage di Leao che nei prossimi giorni ci saranno nuovi contatti. La dirigenza rossonera sta preparando una ricca offerta per trattenere a tutti i costi il forte attaccante portoghese”.