Infortunati Juventus, quando tornano Pogba, Di Maria, Chiesa e Bremer

Tengono banco gli infortunati in casa Juventus. Allegri è pronto a riabbracciare Chiesa e Pogba in vista delle prossime settimane: occhio alla data del ritorno in campo e anche ai tempi di recupero di Di Maria e Bremer

La Juventus è pronta a tornare a sorridere dopo i tre punti ottenuti nella sfida contro il Torino. Un inizio di rinascita in vista dell’ultima parte di stagione prima della sosta per il Mondiale. Allegri potrà contare presto anche sui recuperi di Chiesa e Pogba.

L’esterno offensivo bianconero ha ripreso ad allenarsi con il gruppo e potrebbe tornare nell’elenco convocati già dalla prossima sfida contro l’Empoli. Ipotesi complicata, ma non impossibile. Allegri spera nel via libero definitivo da parte dello staff medico bianconero.

Da valutare anche l’imminente recupero di Pogba. Il centrocampista francese, dopo l’operazione al menisco, ha ripreso a correre sul campo e, come confermato dalle ultime indiscrezioni, potrebbe tornare a lavorare in gruppo già all’inizio della prossima settimana per puntare al ritorno tra i convocati in occasione di Benfica-Juventus.

Infortunati Juventus, semaforo rosso per Di Maria e Bremer

Sorrido a metà per Allegri, il quale è pronto a riabbracciare Chiesa e Pogba, ma salvo clamorosi colpi di scena, dovrà fare a meno di Bremer e Di Maria per i prossimi 20 giorni. Guaio muscolare per entrambi e stop di circa due-tre settimana prima della ripresa delle attività.

Chi sostituirà Bremer nella difesa della Juve? Allegri punterà nuovamente l’indice su Bonucci, chiamato a un nuovo ruolo da titolare dopo l’esclusione a sorpresa nel derby della Mole contro il Torino. Di Maria, invece, sarà sostituito da uno tra Milik e Kean come già accaduto contro i granata.