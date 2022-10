Juventus, Deschamps fa gongolare i tifosi: l’annuncio è netto

Il ct della Francia Deschamps ha parlato delle condizioni di Pogba e della possibilità di averlo con sé al Mondiale in Qatar fra un mese

La Juventus è chiamata a dare continuità alla vittoria con il Torino. Nel derby, la formazione di Max Allegri ha interrotto un altro periodo negativo. I bianconeri tuttavia adesso devono dimostrare di essere in grado di dare una sterzata decisa nella loro stagione recuperando quella continuità che è mancata fino a questo momento.

Per farlo, il tecnico livornese deve recuperare da un punto di vista fisico pure alcuni dei suoi migliori uomini che finora non hanno inciso come avrebbero dovuto, nel caso di Di Maria, oppure non si sono visti, come per ciò che concerne Pogba e Chiesa. Del francese ieri ha parlato l’ex centrocampista e allenatore juventino Didier Deschamps.

Mondiale, Deschamps sulla convocazione di Pogba: “Il suo programma procede bene ma bisogna considerare il lato atletico”

Il ct della Francia Didier Deschamps ieri è stato tallonato dai microfoni di ‘SportMediaset’, ai quali ha parlato nel corso della cerimonia del Pallone d’Oro. L’ex centrocampista della Juventus si è concentrato su Paul Pogba, calciatore che Francia e bianconeri aspettano con impazienza.

In merito ad una sua convocazione per il Mondiale, Deschamps si è espresso con toni perentori: “Il suo programma di recupero procede bene. Differente è il discorso della convocazione. Per la Coppa del Mondo sarà guarito ma un altro aspetto da tenere in considerazione è il fattore atletico perché è già passato del tempo dalla sua ultima partita. Per prima cosa però è importante che guarisca. Già questo è fondamentale”. Se Pogba non dovesse essere convocato, al di là delle ambizioni frustrate del centrocampista, Allegri avrebbe la possibilità di lavorare con lui durante la sosta inserendolo pienamente nel gioco.

Infine, sul Pallone d’Oro a Benzema: “Merita questo riconoscimento, al di là di ogni discorso legato alla Nazionale. Si tratta di un premio per tutto il calcio francese. Per noi è un orgoglio aggiungere un Pallone d’Oro in più”.