Lazio, sospiro di sollievo per Sarri e i tifosi: la notizia è una manna

La Lazio, dopo il pareggio contro l’Udinese e l’infortunio di Immobile, può tirare almeno un sospiro di sollievo: Sarri verrà accontentato.

La Lazio, dopo il pareggio ottenuto contro l’Udinese, si prepara a ripartire. Dovrà, infatti, per la prossima giornata di campionato affrontare l’Atalanta a Bergamo. Una gara certamente non semplice, a maggior ragione se si considera l’assenza di Ciro Immobile. Nel frattempo, però, Maurizio Sarri è stato accontentato su una richiesta specifica.

La Lazio vuole continuare il percorso intrapreso in Serie A per questa nuova stagione. Nonostante le difficoltà legate agli impegni più che ravvicinati. Al termine del match giocato all’Olimpico contro l’Udinese, Maurizio Sarri ha inoltre fatto sentire la propria voce su una questione ben specifica.

Nel mirino, infatti, sono finite le condizioni in cui versa il prato del rettangolo di gioco appunto dell’Olimpico. Nella giornata di ieri si è perciò svolto un incontro con ‘Sport e Salute’, ovvero la società che gestisce la manutenzione dello stadio e del campo. Ecco quanto è emerso.

Lazio, il punto della situazione sul prato dell’Olimpico: queste le decisioni prese in accordo con ‘Sport e Salute’

Al termine del match contro l’Udinese, Maurizio Sarri aveva dichiarato: “Questo non è un campo all’altezza della città che lo ospita”, facendo riferimento all’Olimpico. Dopo quest’affermazione netta, allora, nella giornata di ieri il tecnico, Igli Tare, Milinkovic-Savic (come rappresentante dello spogliatoio) e alcuni rappresentanti di ‘Sport e Salute’ si sono incontrati per capire come migliorare la situazione.

Stando alle ultime notizie riferite dal sito ufficiale del club, allora, la volontà da entrambe le parti è quella di agire il prima possibile. Per risolvere e permettere alle due squadre della capitale di giocare senza poi troppi problemi legati al manto erboso. Secondo le ultime novità emerse, dunque, per il momento si tamponerà come possibile lì dove la tenuta è più problematica. Poi i lavori in toto saranno svolti durante la pausa dei Mondiali.