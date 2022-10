Calciomercato Lazio, la firma si avvicina: Lotito chiude l’affare

La Lazio è reduce dal pareggio ottenuto contro l’Udinese, ma nel frattempo pensa anche alle questioni di calciomercato: la firma si avvicina.

La Lazio ha ottenuto, nella giornata di ieri all’Olimpico, un pareggio nella gara non semplice giocata contro l’Udinese. L’infortunio di Immobile sta tenendo con il fiato sospeso in queste ore il club. Club che comunque, nel frattempo, sta continuando a lavorare in ottica mercato. Adesso la firma sembra essere più vicina.

La Lazio ha pareggiato contro l’Udinese, squadra con cui continua quindi a condividere il punteggio in classifica di Serie A. Entrambe le squadre sono infatti a 21 punti. La tegola è stata l’infortunio di Immobile, per cui si attendono gli esiti degli accertamenti.

Sul mercato la società comunque non si ferma e Claudio Lotito sta cercando di lavorare al meglio per l’ottenimento di una firma che per i biancocelesti potrebbe risultare molto importante. Specialmente per quanto svolto finora. Queste le novità.

Calciomercato Lazio, Lotito è al lavoro con Igli Tare: la firma adesso sembra essere sempre più vicina

Il rapporto lavorativo tra Igli Tare e la Lazio è sembrato, nel corso dei mesi, più volte essere vicino alla rottura. Eppure il direttore sportivo albanese è poi sempre rimasto alla corte di Claudio Lotito, mettendo a segno colpi di mercato importanti.

È per questo motivo allora che ‘TMW’ parla di prolungamento del contratto per lui. Lotito, infatti, avrebbe deciso di non volersi privare delle sue capacità, che hanno nel corso del tempo attirato l’attenzione di diversi club. I lavori procedono e adesso tutto farebbe pensare a un prolungamento di contratto fino al 2024. O addirittura al 2025.