Calciomercato Inter, tifosi in allarme: “Sarebbe un miracolo se…”

L’Inter è pronta a concludere un’operazione di mercato tuttavia manca ancora l’accordo decisivo: i tifosi sono in apprensione.

È tornato quasi del tutto il sereno in casa Inter. Le tre vittorie ottenute ai danni del Barcellona, del Sassuolo e della Salernitana, unite al pareggio strappato al Camp Nou, hanno rasserenato l’ambiente e reso quanto mai salda la posizione del tecnico Simone Inzaghi. Ora l’attenzione è rivolta alla sfida sul campo della Fiorentina tuttavia c’è ancora una questione che turba i pensieri dell’amministratore delegato Beppe Marotta.

Il futuro di Milan Skriniar, infatti, continua ad essere un rebus di complicata risoluzione. Il contratto che lo lega ai colori nerazzurri, come noto, scade a giugno e fin qui i vari contatti non sono stati sufficienti per trovare la quadra in merito al rinnovo. Le posizioni sono chiare: il calciatore, al momento, guadagna 3 milioni netti ed ambisce ad uno stipendio da top player. La società, dal canto suo, è pronta ad assecondarlo mettendo sul piatto circa 6 milioni.

Offerta e domanda non sono troppi distanti ma manca ancora l’intesa definitiva. Nell’ambiente, in questi giorni, si è diffuso un cauto ottimismo tuttavia Marotta dovrà cercare di chiudere presto la pratica. Il Paris Saint Germain, dopo il pressing andato a vuoto in estate, intende tornare alla carica ed in questi giorni sta addirittura valutando la possibilità di acquistare il calciatore già a gennaio, previo versamento di una cifra compresa tra 20 e i 25 milioni. Tutto è quindi ancora aperto e molto dipenderà dalla volontà di Skriniar, che a breve sarà chiamato a prendere una decisione definitiva a riguardo.

Inter, il PSG tenta Skriniar: le parole che preoccupano i tifosi

A commentare la doppia trattativa in essere è stato oggi il giornalista Fabrizio Biasin. Il quale, nel corso della trasmissione ‘Tutti Convocati’ in onda su ‘Radio 24’, ha rilasciato alcune dichiarazioni destinate a mettere in allarme i tifosi. ​​“A Parigi fanno i ponti d’oro, è giusto non illudersi. La speranza è che Skriniar sia davvero affezionato alla squadra e metta da parte il denaro, ma sappiamo che sarebbe un miracolo se non accettasse un offerta da 10 milioni a stagione”.

Il nuovo meeting tra l’entourage dello slovacco e la dirigenza dell’Inter andrà in scena la prossima settimana, subito dopo la gara casalinga di Champions League contro il Viktoria Plzen. Il PSG preme per arrivare subito a Skriniar, Marotta è al lavoro per preparare la controffensiva. I supporter, intanto, incrociano le dita.