Calciomercato Inter, incontro decisivo: spunta la data

L’Inter si prepara al match contro la Fiorentina e successivamente ad affrontare il Viktoria Plzen in Champions: subito dopo ci sarà un incontro di calciomercato.

Per l’Inter si avvicinano appuntamenti importanti. Prima i nerazzurri affronteranno la Fiorentina in campionato, poi il Viktoria Plzen in Champions League. Subito dopo questa sfida molto importante per gli uomini di Simone Inzaghi, ci sarà anche un incontro importante per il futuro.

L’Inter, dopo la fiducia ritrovata, non può permettersi di sbagliare. In campionato per non perdere ulteriori punti. Mentre in Champions League per non mancare la qualificazione agli ottavi. Tutto è perciò nelle sue mani.

Inoltre, il club nerazzurro con Giuseppe Marotta resta concentrato anche sulle varie operazioni da compiere sul mercato. Come priorità assoluta c’è il rinnovo di Milan Skriniar. Questi gli ultimi aggiornamenti.

Calciomercato Inter, in ballo c’è ancora il rinnovo di Skriniar: le parti si incontreranno dopo il Viktoria Plzen

Secondo quanto riferito da ‘Libero’, quindi, l’Inter ha fissato con Milan Skriniar un incontro per mettere sul tavolo le varie domande e offerte per il rinnovo di contratto. Questione attualmente in stand-by.

Il PSG, infatti, resta un pericolo perché la forza economica permette al club parigino di lanciarsi all’assalto già a gennaio. L’Inter poi non vuole in ogni caso neanche rischiare di perdere il difensore a zero a giugno (l’attuale contratto scadrà nel 2023).

Quindi la società, per scongiurare questi scenari, incontrerà l’entourage del giocatore subito dopo la gara contro il Viktoria di mercoledì prossimo. I tifosi ora sperano che questa sia la data definitiva per poterne sapere di più. La speranza dell’ambiente interista è infatti quella che porta il matrimonio tra il difensore e l’Inter a durare ancora a lungo.