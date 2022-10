Calciomercato Juventus, pronta una mini rivoluzione: due nomi caldi

La Juventus può mettere in piedi un doppio affare di mercato per potenziare la rosa e dare concretamente la caccia alle prime posizioni

Le strategie della Juventus mirano in prospettiva. La società torinese pensa al calciomercato per migliorare la rosa. I bianconeri concentrano l’attenzione su un difensore centrale e un terzino sinistro. La società del presidente Andrea Agnelli ha individuato due nomi che possono contribuire a rinforzare la rosa.

A parlarne è stata questa mattina ‘La Gazzetta dello Sport’. Entrambi i profili emersi giocano all’estero. Nel passato più o meno recente sono stati già accostati ad alcuni club italiani ma per il momento la carriera dei due si è sviluppata altrove. Ora la Juventus potrebbe portarli in Italia.

Calciomercato Juventus, nel mirino dei bianconeri ci sono Pavlovic e Pedraza

Due rinforzi per far crescere il livello della squadra. La Juventus ha individuato le pedine da inserire in rosa. Secondo ‘La Gazzetta dello Sport’, i bianconeri hanno attivato i propri radar intorno a Strahinja Pavlovic e Alfonso Pedraza.

Il primo è un difensore centrale serbo classe 2001. Il calciatore gioca nel Salisburgo ed è compagno di nazionale di Dusan Vlahovic. La Juventus è molto interessata a lui ma non può prenderlo prima di questa estate. Il motivo è abbastanza semplice: Pavlovic è extracomunitario e i bianconeri hanno occupato entrambi gli slot a disposizione con Kostic e Paredes.

Già in passato è stato vicino alla Juventus, poi però dopo la crescita nel Partizan Belgrado ha maturato esperienza in Europa altrove, giocando in altri campionati, Francia e Belgio prima del trasferimento al Salisburgo, club che valuta il giocatore tra i 20 e 25 milioni.

L’altro nome sulla lista è quello di Alfonso Pedraza. Lo spagnolo del Villarreal è stato fortemente nel mirino dell’Inter nel corso della passata estate. Anche lui ha una quotazione che si aggira intorno ai 25 milioni. Ha un accordo tacito con il sottomarino giallo per lasciare il club nel caso in cui dovesse arrivare una proposta da una big europea. La sua candidatura potrebbe essere immediata, già per gennaio, o essere valutata tra giugno e luglio quando potrebbe liberarsi il posto di Alex Sandro, in scadenza.