“Pronta una super offerta”: Milan, Maldini vuole regalarlo ai tifosi

Il Milan si prepara a blindare un top player: Maldini e Massara intenzionati a mettere sul piatto una ricca proposta per il rinnovo.

Giornata di lavoro intenso in casa Milan. La squadra, reduce dalla vittoria ottenuta ai danni del Verona, continuerà infatti ad allenarsi in vista della prossima gara in programma sabato contro il Monza. Paolo Maldini e Frederic Massara, dal canto loro, proveranno a blindare un big seguito da mezza Europa e avvicinarsi il più possibile alla fumata bianca.

Parliamo di Rafael Leao, legato al club fino al 2024. Le parti, da ormai diverse settimane, risultano in contatto costante e la volontà comune è quella di andare avanti insieme. A complicare il tutto, però, è la querelle che vede protagonista (suo malgrado) il portoghese e lo Sporting Lisbona. Il club lusitano, come noto, ha citato in giudizio il calciatore dopo la sua decisione, presa in maniera unitalerale, di svincolarsi nel 2018.

Il Tribunale di Milano, confermando la sentenza del Tas, ha quindi obbligato Leao al pagamento di circa 20 milioni. Una questione complicata, che andrà ad influire nella trattativa per il rinnovo del contratto. Due, al momento, le strategie al vaglio della dirigenza rossonera intenzionata a chiudere presto il discorso, così da smorzare l’interesse mostrato da numerose squadre della Premier League tra cui il Chelsea ed il Liverpool.

Milan, si lavora per il rinnovo del contratto di Leao

La prima opzione in particolare, stando a quanto riportato nell’edizione odierna de ‘La Gazzetta dello Sport’, prevede una proposta da 7 milioni netti con annesso risarcimento in favore dello Sporting. Nel caso in cui il Milan non dovesse invece partecipare al saldo destinato al Lisbona, allora per Leao sarebbe pronta “una super offerta” compresa tra i 10 e i 12 milioni.

Un bel salto in ogni caso per l’ala sinistra, che attualmente percepisce 1.8 milioni all’anno. Oggi andrà in scena un summit con il suo entourage per fare il punto della situazione ed iniziare a definire i contorni economici dell’operazione. Nell’ambiente, al momento, regna un certo ottimismo ma centrare l’obiettivo richiederà una certa dose di pazienza. Maldini e Massara sono al lavoro, i tifosi intanto incrociano le dita.