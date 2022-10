Il Napoli contro il Bologna ha conquistato la decima vittoria consecutiva tra campionato e Champions League. Un percorso che porta tanti azzurri ad ottenere le preferenze dei nostri utenti. Trionfano Juan Jesus e Kvaratskhelia, Zielinski ha chiuso al terzo posto nella classifica dei centrocampisti.

Tanti utenti hanno risposto al nostro sondaggio: 6698 voti per eleggere i migliori dell’ultimo turno di campionato.

Ricordiamo le regole: i calciatori presenti nel sondaggio vanno comunque a punti, il primo ne guadagna 5, il secondo tre, il terzo due, il quarto uno.

Tra i pali Vicario prende il largo, conquista altri cinque punti, in Empoli-Monza è stato tra i protagonisti del successo della squadra di Zanetti.

In difesa continua la tradizione dei centrali goleador, stavolta spicca Juan Jesus che, oltre al gol fondamentale per il Napoli a fine primo tempo, ha disputato un’ottima prova.

A centrocampo vince Tonali, decisivo in Verona-Milan, con il gol-vittoria dei rossoneri. Kvaratskhelia non ha segnato ma ha fatto di tutto per portare il Napoli al successo contro il Bologna, ora insegue Vlahovic per la testa della classifica generale degli attaccanti.

Vicario ancora protagonista, comanda la classifica dei portieri italiani

I punti dell’Empoli passano per le parate di Vicario (71% dei voti) che contro il Monza si è affermato ancora una volta tra i protagonisti. Ha fatto tre-quattro interventi decisivi salvando il risultato, dopo che l’Empoli non è riuscito a fare il 2-0.

Al secondo posto c’è Silvestri (16% dei voti), autore d’interventi decisivi soprattutto su Felipe Anderson e Milinkovic Savic, parate che hanno tenuto in vita all’Olimpico l’Udinese, protagonista poi anche con occasioni come la traversa di Samardzic.

La medaglia di bronzo è di Carnesecchi (13% dei voti) che rientrava da un lungo infortunio e a La Spezia si è rivelato subito prezioso per la Cremonese con le parate su Gyasi, Maldini, Verde e Nzola.

Juan Jesus guida la difesa, batte il blocco dell’Atalanta

Il Napoli sta fronteggiando l’assenza di Rrahmani, come nella scorsa stagione sta venendo fuori Juan Jesus. Il difensore brasiliano ha compiuto una prova importante con tanti interventi in anticipo, altri in cui è scappato dietro nei tempi giusti per limitare Zirkzee. Ha segnato poi un gol fondamentale, quello dell’1-1 a fine primo tempo, che ha consentito al Napoli d’andare all’intervallo con serenità.

I nostri utenti l’hanno premiato con il 49% dei voti, poi tocca all’Atalanta. Soppy (29% dei voti) ha realizzato due assist, è stato bravissimo dentro l’area a fare la giocata giusta per mandare Pasalic a segno e poi ha mandato Lookman in profondità nell’azione del 2-1.

Scalvini ha espresso una prova di grande personalità contro il Sassuolo sia nelle chiusure che nelle uscite palla al piede, comandando la difesa con grande autorevolezza, ha rimediato il 15% delle preferenze.

Holm, che rimedia l’8% dei voti, ha rappresentato un fattore offensivo per lo Spezia contro la Cremonese. A destra ha avuto maggiore libertà d’azione, producendo i cross per Nzola e realizzando il gol del momentaneo 2-1.

Tonali decide Verona-Milan, è il migliore tra i centrocampisti di questa giornata

Tonali come nello scorso campionato è l’eroe del Bentegodi, segna il gol della vittoria bruciando nell’accelerazione gli avversari in un’azione a campo aperto sull’asse Leao-Rebic-Tonali. Non c’è solo il gol nella sua partita ma anche il solito lavoro nel cucire i reparti, controllare le operazioni della mediana in entrambe le fasi.

Incassa il 45% dei voti e batte il blocco dell’Inter. Barella insegue al 28%, contro la Salernitana ha fatto un bel gol agganciando un pallone difficile e beffando gli avversari. C’è il suo zampino anche nella rete di Lautaro Martinez.

Al terzo posto c’è Zielinski (19% dei voti) che ha compiuto un’altra prestazione di grande livello, macinando gioco su una nuova catena di sinistra rispetto al passato con Kvaratskhelia. Ha colpito anche una traversa.

Tra le buone notizie delle ultime gare dell’Inter, c’è Calhanoglu (9%) che può fare il play con disinvoltura, efficacia e brillantezza. Contro la Salernitana si è dedicato anche alla fase di non possesso, coprendo gli spazi quando necessario, e poi ha gestito bene il gioco. La ciliegina sulla torta è il lancio che porta al gol di Barella.

Kvaratskhelia domina la classifica della nona giornata senza far gol

Kvaratskhelia infiamma il Maradona, contro il Bologna ha realizzato sei passaggi-chiave, sei volte ha messo un compagno di squadra in condizione di far gol. Dopo gli errori di Politano, Raspadori, le traverse di Mario Rui e Zielinski, ci ha pensato Osimhen a trasformare in oro la sua imbucata.

Hanno votato il talento georgianoil 61% dei nostri utenti, inseguono Vlahovic e Osimhen, entrambi al 14%. Dusan ha deciso il derby di Torino regalando la vittoria alla Juventus al termine di una partita in cui ha lavorato tanto per la squadra, cercando di porsi riferimento per lo sviluppo del gioco. Aveva avuto già un’occasione nel primo tempo ma Milinkovic Savic gli aveva respinto il tiro.

In quarta posizione c’è Lookman con l’11% delle preferenze. Ha segnato un altro gol meraviglioso, saltando l’avversario e spedendo il pallone sotto l’incrocio dei pali. È il quarto stagionale, il terzo consecutivo dopo quelli contro Fiorentina e Udinese, a referto ci sono anche tre assist.

I verdetti, le classifiche sia della nona giornata che generale

NONA GIORNATA (6698 voti)

PORTIERI

Vicario 5 punti

Silvestri 3 punti

Carnesecchi 2 punti

DIFENSORI

Juan Jesus 5 punti

Soppy 3 punti

Scalvini 2 punti

Holm 1 punto

CENTROCAMPISTI

Tonali 5 punti

Barella 3 punti

Zielinski 2 punti

Calhanoglu 1 punto

ATTACCANTI

Kvaratskhelia 5 punti

Vlahovic 3 punti

Osimhen 2 punti

Lookman 1 punto

CLASSIFICA GENERALE

PORTIERI

Vicario 17 punti

Maignan 10 punti

Meret 8 punti

Perin 7 punti

Silvestri 7 punti

Handanovic 6 punti

Radu 5 punti

Milinkovic Savic 4 punti

Falcone 4 punti

Provedel 3 punti

Montipò 3 punti

Carnesecchi 2 punti

Dragowski 2 punti

Musso 2 punti

Di Gregorio 2 punti

DIFENSORI

Min-Jae Kim 15 punti

Smalling 8 punti

Mazzocchi 7 punti

Udogie 6 punti

Dumfries 5 punti

Milenkovic 5 punti

Ibanez 5 punti

Juan Jesus 5 punti

Soppy 3 punti

Mario Rui 3 punti

Theo Hernandez 3 punti

Demiral 3 punti

Baschirotto 3 punti

Bijol 3 punti

Dimarco 2 punti

Kalulu 2 punti

Parisi 2 punti

Colley 2 punti

Toloi 2 punti

Valeri 2 punti

Scalvini 2 punti

Chiriches 1 punto

A. Bastoni 1 punto

Schuurs 1 punto

Doig 1 punto

Pongracic 1 punto

Holm 1 punto

CENTROCAMPISTI

Milinkovic Savic 17 punti

Koopmeiners 10 punti

Lobotka 10 punti

Tonali 10 punti

Anguissa 8 punti

Bennacer 5 punti

Zielinski 5 punti

Radonjic 3 punti

Miretti 3 punti

Barella 3 punti

Lovric 2 punti

Malinovskyi 2 punti

Brahim Diaz 2 punti

Pereyra 2 punti

Samardzic 2 punti

Sensi 2 punti

Djuricic 1 punto

Vlasic 1 punto

Zaniolo 1 punto

Lo. Pellegrini 1 punto

Barella 1 punto

Hjulmand 1 punto

Thorstvedt 1 punto

Calhanoglu 1 punto

ATTACCANTI

Vlahovic 19 punti

Kvaratskhelia 14 punti

Dybala 10 punti

Arnautovic 6 punti

Immobile 6 punti

Rafael Leao 5 punti

Simeone 5 punti

Beto 3 punti

Lautaro Martinez 3 punti

Bonazzoli 3 punti

Osimhen 2 punti

Lauriente 2 punti

Deulofeu 2 punti

Dia 2 punti

Rebic 2 punti

Lookman 2 punti

Zaccagni 1 punto

Felipe Anderson 1 punto

Berardi 1 punto

Gytkjaer 1 punto