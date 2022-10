Pallone d’oro, che delusione per Ronaldo: è ufficiale, superato da Vlahovic!

I primi risultati del Pallone d’Oro sono una grande delusione per Cristiano Ronaldo: già svelata la sua posizione.

È la giornata del Pallone d’Oro a Parigi. Nella capitale francese è già tutto pronto per l’assegnazione del primo individuale più importante nel mondo del calcio e la rivista ‘l’Equipe’ ha cominciato a svelare il posizionamento dei 30 finalisti in gara. La sensazione è che non dovrebbero esserci troppe incertezze. Difficile assegnarlo a un giocatore diverso da Karim Benzema, che durante la scorsa stagione si è distinto a livello internazionale e nazionale col Real Madrid.

Il capitano dei blancos potrebbe inoltre essere premiato proprio dall’ex tecnico dei marinisti ovvero Zinedine Zidane, il quale è l’ultimo francese ad aver ottenuto il riconoscimento nel 1998.

Ad ogni modo, si preannuncia una cerimonia differente anche perché con interpreti del tutto nuovi in quanto negli ultimi anni il podio è stato un monopolio di Leo Messi e Cristiano Ronaldo, i principali calciatori a contendersi il Pallone d’Oro.

Pallone d’Oro, Cristiano Ronaldo è 20esimo!

Nei primi 25 c’è Mike Maignan, secondo le informazioni già rese ufficiali. Il portiere del Milan ha ottenuto il posizionamento ex aequo con Darwin Nunez, Christopher Nkunku, Joao Cancelo, Antonio Ruediger e Joshua Kimmich.

Ciò che ha colpito però fino a questo momento è aver ristorato Cristiano Ronaldo al 20esimo posto. Non era di certo impensabile, considerata la stagione sotto livello dello scorso anno al Manchester United, tuttavia non smette di essere in parte deludente, se si pensa al valore del portoghese e al suo passato da Pallone d’Oro. Lo supera anche lo juventino Dusan Vlahovic, arrivato 17esimo. Per CR7 è decisamente tempo di ripensare ai piani per il futuro, cercando di godere diversamente del finale della carriera.