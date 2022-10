Calciomercato Juventus, l’ufficialità gela Nedved e Allegri: il motivo

Calciomercato Juventus, l’ufficialità comunicata dal presidente del club estero gela Agnelli e Nedved: non ci sarà nessun trasferimento.

La Juventus si prepara ad affrontare l’Empoli all’Allianz Stadium nella serata di domani. L’obiettivo è conquistare altri tre punti in classifica, dopo la vittoria ottenuta nel derby contro il Torino. In ottica calciomercato, tuttavia, è arrivato un annuncio inatteso.

La Juventus, secondo le indiscrezioni degli ultimi giorni, oltre al sogno Milinkovic-Savic, avrebbe intrapreso anche alcune indagini di mercato per comprendere se ci fossero i margini di un trasferimento di Rodrigo De Paul.

Il centrocampista argentino, di proprietà dell’Atletico Madrid, conosce bene la Serie A ed è sempre piaciuto alla società bianconera. Ma adesso proprio del suo futuro a parlare è stato il presidente del club spagnolo. Le sue parole non fanno più ben sperare la Vecchia Signora e i suoi tifosi.

Calciomercato Juventus, Cerezo spegne le speranze bianconere: queste le parole che smentiscono i colloqui

Il presidente dell’Atletico Madrid, Enrique Cerezo, ha quindi parlato ai microfoni di ‘Radio Del Plata’ sul presunto contatto con la Juventus. Ma la smentita è stata categorica: “Non stiamo trattando nulla. De Paul è un buon giocatore, siamo felici di lui. Rodrigo è un nostro giocatore e non abbiamo nessun problema con lui”.

Sul viaggio a Miami compiuto dal giocatore ha chiarito: “E’ stato in penitenza, un po’ a riposo diciamo. Ma è tornato con una volontà forte. Nessuno discute che sia un giocatore importante per la nazionale argentina. Sappiamo che è un grande calciatore.

In conclusione il numero uno del club spagnolo ha affermato: “È stato qualche settimana senza giocare. Non so perché, ma abbiamo un allenatore che decide e organizza le rotazioni. Non mi sono sorpreso di non vederlo in campo, perché decide l’allenatore e ci sono partite in cui fa il turnover”.