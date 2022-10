Juve, ancora problemi a centrocampo: spunta l’idea di mercato

Per il centrocampo la Juve sta pensando ad una soluzione a sorpresa. Un’idea di mercato che starebbe stuzzicando la società.

La Juve è ancora alla ricerca di una stabilità, in termini di risultati e di prestazioni. La squadra bianconera, ad oggi, ha raccolto poco, pochissimo rispetto a quelle che erano le premesse in estate. Colpa degli infortuni, certo, ma anche di un’amalgama tra allenatore e squadra che ancora non si è creata.

Certo, i giocatori hanno ribadito a più riprese di essere dalla parte di Allegri, e dal canto suo l’allenatore ha sempre difeso il suo operato e quello dei giocatori. Ma possibile che ci siano soltanto gli infortuni alla base di questo avvio di stagione cosi deficitario?

Probabile che, come sottolineato anche da una parte della tifoseria, che qualcosa sia stato sbagliato anche in sede di costruzione delle rosa. Ecco perchè, da qui ai prossimi mesi, è possibile che il club torni sul mercato per aggiustare le cose.

Juve, il centrocampo non funziona ancora: ipotesi di mercato

Il centrocampo è uno dei punti nevralgici sui quali il club ha provato a lavorare in estate. Sono arrivati Pogba e Paredes, il buon avvio di Miretti fa ben sperare ma è ancora troppo poco per dormire sonni tranquilli. Ecco perchè la dirigenza sta monitorando diversi nomi che potrebbero fare al caso di Allegri.

Secondo quanto riportato da ‘Tuttosport’, un elemento sul quale la Juventus starebbe lavorando è Sandi Lovric. Arrivato a parametro zero all’Udinese durante l’ultima sessione estiva di calciomercato, il giocatore sloveno ha subito trovato il gradimento di Sottil, di fatto conquistato un posto in pianta stabile da titolare.

La Juventus ci starebbe pensando fortemente. Probabilmente non per gennaio, visto che il rientro di Pogba rappresenta un elemento chiave per capire come muoversi in futuro. Ma a giugno Lovric potrebbe rappresentare un’idea di mercato concreta.