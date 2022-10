Lukaku all’Inter a titolo definitivo: spuntano le cifre, le parti ci pensano

L’Inter ha preso una decisione definitiva sul futuro di Romelu Lukaku ed è pronta a tesserarlo a titolo definitivo.

Nonostante l’inizio stagione non abbia rispettato le più rosee aspettative, a causa degli infortuni che l’hanno tenuto fermo, l’Inter sa che Romelu Lukaku è un calciatore fondamentale per la causa nerazzurra. Sia per talento che per intesa con la società e la piazza, il belga sarà fondamentale anche nei prossimi anni.

Per tale motivazione, il club di Zhang è in contatto col Chelsea per decidere cosa fare in merito al diritto di riscatto in favore dell’Inter. Al momento, infatti, l’attaccante è in prestito all’Inter ma potrebbe restarvi, da accordi, almeno fino al 2024.

A rendere però poco agevole la conclusione felice dello scenario è la questione economica. Si tratta infatti di oltre dieci milioni di euro d’ingaggio a stagione, che i nerazzurri non possono sicuramente corrispondere per non incappare in ulteriori problemi di bilancio.

Inter verso il riscatto di Romelu Lukaku: le ultime

Secondo quanto riferito da ‘Calcio&Finanza’, a causa dello stipendio da 12 milioni di euro a stagione, per il prossimo anno Lukaku potrebbe restare all’Inter ma ancora in prestito, mentre il titolo definitivo si attiverebbe dalla stagione successiva. Alla fine della prossima annata, Lukaku varrebbe a bilancio del Chelsea circa 46 milioni di euro, quindi per i londinesi la sua cessione terminerebbe come una minusvalenza.

Da considerare ci sarebbe poi l’accordo sul nuovo ingaggio. Perché nel caso del Chelsea sono 12 milioni di euro netti a stagioni. Tuttavia, guardando all’Inter si parla di 11 milioni di euro lordi, poiché la società beneficia del Decreto Crescita. Ancora una volta sarà importante il desiderio di Lukaku di permanere a Milano, lo stesso che ne ha agevolato il ritorno. Andranno studiati i vari dettagli, non appena si avvierà il calciomercato.