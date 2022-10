Juventus, Allegri freme: la notizia fa esultare anche i tifosi

Dopo il successo della sua Juventus nel derby contro il Torino, per Allegri è arrivata un’altra ottima notizia.

Dopo il capitombolo in Champions League contro il Maccabi Haifa, la Juventus è riuscita a vincere il derby contro il Torino di Ivan Juric. La ‘Vecchia Signora’ con i granata non ha fornito una gran prestazione tecnica, ma ha mostrato comunque una gran voglia di riuscire a portare a casa i tre punti.

La Juventus ora è attesa dal match di venerdì contro l’Empoli. I bianconeri sono sicuramente super favoriti, ma dovranno fare comunque attenzione al club toscano. La squadra di Zanetti, infatti, arriva al match dell’Allianz dall’ottimo successo rimediato sabato scorso contro l’Empoli di Raffaele Palladino.

Tuttavia, dopo la gara contro l’Empoli, la Juventus dovrà affrontare il primo ‘dentro o fuori’ della stagione. I bianconeri, infatti, martedì sera giocheranno in trasferta contro il Benfica, dove hanno l’obbligo di vincere per sperare ancora nella qualificazione agli ottavi di finale di Champions League. Allegri, proprio contro i lusitani, potrebbe avere di nuovo a disposizione un suo big.

Juventus, che notizia per Allegri: Pogba punta alla convocazione contro il Benfica

Secondo quanto riportato da ‘Tuttosport’, infatti, Paul Pogba sta spingendo per recuperare per la sfida contro il Benfica. Il francese punta ad essere almeno convocato da Allegri, anche se difficilmente potrà giocare qualche minuto.

Il ritorno di Paul Pogba, visto che è fermo ai box dalla scorsa estate, è sicuramente una grande bella notizia per tutto l’ambiente juventino. Il centrocampista francese, infatti, non ha mai potuto esordire in questa stagione per colpa dell’infortunio al menisco rimediato la scorsa estate.