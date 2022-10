Ronaldo-United, scoppia il caos: la mossa contro CR7 è durissima

Continua il caos tra Cristiano Ronaldo e il Manchester United e arriva una decisione dura con una mossa del club.

È arrivato ai minimi termini il rapporto fra Cristiano Ronaldo e il Manchester United. Durante l’estate il tecnico ten Hag in qualche modo gli aveva teso la mano, a più riprese ribadendo l’intenzione da parte della società e della squadra di contare sul suo contributo durante la nuova stagione. Il tutto ben consapevoli che nel frattempo l’entourage del portoghese, in primis capeggiato da Jorge Mendes, fosse alla ricerca di una nuova soluzione professionale.

L’avvio dell’annata sportiva non ha contribuito a modificare in positivo la situazione. Il campione non è al centro del progetto del Manchester United e l’allenatore non si è risparmiato nel lasciarlo in panchina quando lo riteneva necessario.

Una condizione che Ronaldo non riesce né a comprendere né ad accettare, e per tale ragione sta generando degli atteggiamenti decisamente fuori luogo da parte di CR7, che sembra fare di tutto per rompere il rapporto e trovare una soluzione nuova per il suo futuro.

Manchester United, Cristiano Ronaldo punito: ecco cosa accadrà

La goccia che ha fatto traboccare il vaso è l’episodio che si è verificato in occasione del finale di gara tra Manchester United e Tottenham, match vinto dai padroni di casa per 2-0. Cristiano Ronaldo, in quel momento in panchina, ha lasciato il campo prima del fischio finale, avviandosi da solo negli spogliatoi. Un gesto che ha rappresentato la sua rabbia ma anche mancanza di rispetto nei confronti del mister e del gruppo.

Inevitabile quindi la reazione dello United, che di certo non può mostrare segni di debolezza come istituzione. Samuel Luckhurst, giornalista del ‘Manchester Evening News’, attraverso Twitter ha annunciato le prossime mosse della società: “Ronaldo è stato escluso da ten Hag dalla lista dello United per la gara contro il Chelsea. È stato un gesto di rispetto da parte di Ten Hag dopo che Ronaldo è uscito dal campo prima contro il Tottenham. Il club sostiene giustamente l’allenatore al posto del giocatore. Ten Hag ha parlato con Ronaldo oggi a Carrington. Lo United insiste su Ronaldo come “giocatore importante” ma nel migliore interesse di tutte le parti Mendes trova una via d’uscita a gennaio. Forte mossa di ten Hag ma quella giusta per rafforzare la sua autorità”.