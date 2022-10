Sampdoria-Roma, dopo il caos c’è la batosta: punizione esemplare

Sampdoria-Roma nel mirino, dopo il caos sugli spalti adesso sta arrivando anche la punizione esemplare: queste le ultime.

Sampdoria-Roma ha fin da subito suscitato la polemica sugli spalti. Ai tifosi blucerchiati non è infatti andata giù una presenza in particolare. Presenza che ora può costare parecchio, dal momento che la punizione vuol essere esemplare.

La Sampdoria, alla prima sulla panchina di Dejan Stankovic, ha affrontato la Roma di José Mourinho. Una gara che non ha portato punti ma che ha dato comunque il via ad un nuovo cammino intrapreso in Serie A.

Nel corso della gara, tuttavia, sugli spalti è successa una cosa che non era stata preventivata dai tifosi blucerchiati. Né da nessun altro. In tribuna si è infatti presentato l’ex presidente del club, Massimo Ferrero. Una presenza mal digerita appunto dai suoi ex sostenitori. Ora perciò nei suoi confronti può arrivare una decisione esemplare.

Sampdoria-Roma, nel mirino l’accesso di Ferrero per assistere al match: la Questura ha aperto un’indagine

Secondo quanto riferito da ‘Gazzetta.it’, quindi, nel mirino è finita la presenza dell’ex presidente della Sampdoria allo Stadio Ferraris in occasione del match giocato contro la Roma. Massimo Ferrero è arrivato in tribuna senza avere con sé alcun titolo d’accesso, come viene sottolineato.

I tifosi non hanno allora preso bene la sua presenza, tanto che ha l’ex numero uno dovuto lasciare lo stadio prima del termine del match e seguito dalla scorta. La Questura, quindi, proprio a causa di quanto accaduto, ha deciso di aprire un’indagine. Ancora non è stata presa alcuna decisione ufficiale, ma l’ipotesi di Daspo adesso si fa concreta.