Occhio Roma, addio a sorpresa: va al Tottenham di Conte

La Roma scenderà in campo contro il Napoli domenica sera, ma nel frattempo è arrivato un addio a sorpresa: va al Tottenham di Conte.

La Roma, nella serata di domenica 23 ottobre alle ore 20:45, ospiterà il Napoli allo Stadio Olimpico. Nella capitale, quindi, i giallorossi se la vedranno con la capolista di questa Serie A. Nel mentre, poi, il club dovrà anche far fronte a un addio. Ecco chi andrà al Tottenham di Conte.

La Roma, quindi, si prepara ad affrontare senza Paulo Dybala lo straripante Napoli di Luciano Spalletti. La squadra di Mourinho dovrà infatti fronteggiare l’undici (e sono solo) più in forma di questo momento.

Intanto, nel team societario, i Friedkin e il club tutto hanno dovuto accettare un addio arrivato dopo solamente pochi mesi di collaborazione. Ecco cosa sta accadendo nei ranghi societari e chi ha detto addio per trasferirsi al Tottenham di Conte in Premier League.

Roma, addio a sorpresa nella società: pronto il trasferimento al Tottenham

A lasciare la Roma, come riferito da ‘Il Tempo’, è quindi Ryan Norys. Ovvero colui che è stato finora alla corte del club giallorosso ricoprendo il ruolo di CRO, ovvero di Chief Revenue Officer. Ha, dunque, deciso di dire addio.

Lo scorso aprile Noyrs aveva scelto di iniziare a lavorare per i Friedkin e Mourinho, lasciando l’incarico ricoperto al Miami Dolphins nella NFL americana. Dopo solamente sei mesi, tuttavia, il direttore commerciale ha deciso di trasferirsi al Tottenham di Antonio Conte per intraprendere ancora una volta una nuova avventura, stavolta in Premier League.