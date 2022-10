Calciomercato Inter, la firma più attesa arriva ad una sola condizione

Novità importanti in casa Inter. Il futuro di un top player dipende dai prossimi giorni, decisivi per la squadra di Inzaghi.

Il doppio confronto contro il Barcellona ha aperto un cammino inaspettato per l’Inter di Simone Inzaghi. Il club nerazzurro ha fatto 4 punti nel doppio confronto contro Xavi ed ora basta solo una vittoria per ottenere il pass per gli Ottavi di finale. Un risultato inaspettato e fondamentale visto le difficoltà economiche del club.

Mercoledi sera l’Inter si giocherà un’importante fetta del suo futuro contro il Viktoria Plzen, già eliminato e fuori dai giochi. Secondo quanto riporta il QS questo match è molto importante anche per il futuro di Milan Skriniar, da settimane giocatore più discusso in casa nerazzurra.

Skriniar ha il contratto in scadenza a giugno con l’Inter e la società lavora da settimane per blindarlo. La questione è tutt’altro che semplice e le parti si sono irrigidite dopo la lunga trattativa con il PSG. I francesi e diversi top club europei sognano il colpaccio a parametro zero.

Inter, possibile tesoretto con la Champions League

Il club nerazzurro otterrebbe sicuramente almeno 20 milioni di euro con l’eventuale qualificazione agli Ottavi di finale di Champions League e anche per questo la squadra milanese attende con ansia il match di mercoledì. Con questa cifra i nerazzurri avrebbero un piccolo tesoretto per poter offrire una buona offerta per il rinnovo a Skriniar.

Il quotidiano sottolinea che l’eventuale rinnovo di contratto non garantirebbe la permanenza del giocatore. L’Inter ha bisogno di incassare ed il giocatore resterebbe uno dei papabili per la cessione. La società ha necessità di introiti immediati ed anche per questo mercoledi sarà uno scontro decisivo a San Siro.