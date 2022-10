Lukaku, niente Firenze: il motivo che spinge l’Inter a rimandare il ritorno

Ancora un’esclusione per Romelu Lukaku. L’Inter dovrà fare ancora a meno del suo centravanti che tanto ha voluto questa estate, dandogli priorità rispetto all’occasione Dybala. I motivi dell’ennesimo forfait son da ricercare nel buon senso, ma và sottolineato quanto diversi tifosi si ritrovino in una situazione di smarrimento per l’assenza del bomber.

Niente da fare. Romelu Lukaku, non andrà a Firenze. Ancora un’assenza, ancora nessun minuto da aggiungere ai pochi disputati. Lukaku e l’Inter, nel biennio di Conte che và dal 2019 al 2021, hanno rappresentato un binomio perfetto. Gol a raffica, supporto totale al gioco, feeling eccellente con lo spogliatoio. Senza parlare del rapporto col suo collega argentino, Lautato Martinez. Altro che pestarsi i piedi: i due si vogliono bene si cercano sempre.

Tutti questi motivi hanno spinto l’Inter e lo stesso calciatore a concretizzare un ritorno che appariva impossibile. Approfittando dell’amara stagione del belga al Chelsea, terminata tutto sommato con una quindicina di gol, le parti hanno incredibilmente messo a punto la trattativa per il ritorno in nerazzurro. Ma la situazione attuale era la peggiore auspicabile.

Inter, Lukaku non gioca da agosto: i perchè dietro l’ennesimo forfait in arrivo

Big Rom Lukaku non gioca dal 26 agosto, match da dimenticare per Simone Inzaghi, perso poi proprio contro “la sua” Lazio. Dopo quello scottante 3-1, l’inter cade e si rialza nel corso delle settimane. Un lasso di tempo importante, nel quale si condensano tante partite, tutte saltate da Lukaku. Il belga, senza contare il più che probabile forfait con la Fiorentina, non ha giocato ben sette partite: in mezzo c’è anche stata la sosta per le nazionali, che non è bastata. Occhio anche a Gosens.

Come riporta La Gazzetta dello Sport, l’attaccante si sta allenando in gruppo, ma dal club filtra molta cautela sul suo impiego. Che si alleni in gruppo è indubbiamente un’importante notizia, che però difatti non coincide sempre con l’immediata disponibilità anche per i match ufficiali. Simone Inzaghi preferirebbe farlo continuare a lavorare alla Pinetina, evitandogli la trasferta, comprensiva di viaggio andata e ritorno, a Firenze. Meglio che Big Rom, la cui stazza imponente impone ancora più attenzioni, si concentri ancora sul recupero e sugli allenamenti, per affacciarsi con più sicurezze magari nell’importante match che i nerazzurri disputeranno contro il Viktoria Plzen a San Siro. Inoltre, forzare il suo impiego rappresenterebbe un gran pericolo anche per la sua partecipazione ai Mondiali, che sono ormai alle porte.