Lazio, doppio nome a sorpresa: si valuta il vice Immobile

La Lazio ha iniziato a valutare l’idea di acquistare un altro attaccante alla luce dell’infortunio di Immobile: due i nomi al vaglio.

L’Infortunio di Ciro Immobile, per la Lazio, ha avuto la consistenza di un macigno. Il capitano e trascinatore della squadra biancoceleste, a causa della lesione di medio grado a carico del bicipite femorale sinistro rimediata contro l’Udinese, tornerà infatti soltanto ad gennaio. Un’assenza pesante, che costringerà Maurizio Sarri a fare di necessità virtù e trovare delle soluzioni alternative in vista delle prossime gare.

Più facile a dirsi che a farsi. La punta, infatti, nelle 14 gare fin qui disputate ha totalizzato 7 reti e 5 assist. Un rendimento monstre, che ha consentito ai capitolini di ottenere buoni risultati sia in campionato (quinto posto a -5 dal Napoli) che in Europa League (5 punti e qualificazione ancora possibile). Ora resta da vedere quale altro giocatore l’allenatore impiegherà al suo posto contro l’Atalanta. Due le opzioni attualmente al vaglio.

La prima prevede l’utilizzo di Matteo Cancellieri, la seconda quello di Pedro. Una decisione in tal senso verrà presa poche ore prima del fischio d’inizio del match, in programma domenica al Gewiss Stadium alle 18. Nel frattempo la dirigenza ha iniziato a muoversi, al fine di provare ad individuare un vice-Immobile da regalare a Sarri a gennaio o in estate.

Lazio, si cerca un vice-Immobile: i nomi al vaglio

I riflettori del direttore sportivo Igli Tare, stando a quanto riportato nell’edizione odierna de ‘Il Corriere dello Sport’, sono finiti su Lucas Boyè. L’argentino ex Torino (3 gol ed altrettanti assist in 46 gare vissute con la maglia granata) vuole lasciare l’Elche e gradirebbe molto l’idea di tornare a giocare in Italia. Il suo contratto scade nel 2024: un elemento, questo, che potrebbe agevolare il suo passaggio alla Lazio.

L’alternativa porta il nome di Rafa Mir, che in questa prima parte della stagione ha trovato poco spazio al Siviglia: appena 5 presenze in Liga, più una in Champions League. Profili che intrigano la Lazio, preoccupata per le condizioni di Immobile. Perderlo, come detto, è stato un duro colpo. Sarri e la dirigenza, però, sono pronti a correre ai ripari.