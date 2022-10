Immobile, rientro già stabilito: ma che grana per Sarri

La Lazio è adesso alle prese con l’infortunio di Immobile, uno dei più temuti: lo stop sarà lungo, ma spunta già una possibile data di rientro.

La Lazio ha davanti a sé sfide non semplici da dover affrontare, come la prossima contro l’Atalanta, ma adesso i problemi in attacco sicuramente sono diventati importanti. Con l’assenza di Ciro Immobile, Sarri dovrà correre ai ripari. Spunta, in ogni caso, una possibile data di rientro.

Maurizio Sarri e la Lazio adesso hanno un serio problema a cui far fronte. Da parte dei canali ufficiali del club è arrivato infatti, nel corso della giornata odierna, il comunicato ufficiale sulle condizioni di Ciro Immobile.

Costretto a lasciare il campo al 29′ contro l’Udinese all’Olimpico, ora lo stop dell’attaccante è pesante e ricade sull’intero gruppo. Specialmente perché i biancocelesti non hanno un vero e proprio suo sostituto in quel ruolo. Gli ultimi aggiornamenti, allora, in merito all’eventuale data di rientro sono arrivati dalla redazione di ‘Sky Sport’.

Lazio, tegola Immobile e lungo stop: nel mirino c’è una data per il suo rientro in campo

La redazione di ‘Sky Sport’ è tornata quindi a parlare delle condizioni di Ciro Immobile dopo il pensante infortunio rimediato. Questi gli ultimi aggiornamenti: “Le speranze per un recupero veloce erano già svanite vedendolo uscire dal campo molto dolorante e preoccupato alla mezz’ora dell’ultima partita contro l’Udinese in campionato”.

“Una partita – è stato aggiunto – finita senza gol. Scenario che rischia di ripetersi considerata l’importanza dell’attaccante nel gioco della Lazio nelle ultime stagioni. Immobile, quindi, salterà così anche il derby, sfida offensivamente mutilata visto che alla Roma mancherà invece Paulo Dybala“.

In conclusione, ‘Sky Sport’ rivela la possibile data in cui Immobile potrà essere nuovamente in campo con il gruppo di Maurizio Sarri: “Per rivedere l’attaccante si dovrà attendere la prima partita dopo la pausa per il Mondiale, presumibilmente a Lecce il 4 gennaio“.