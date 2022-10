Porto-Benfica, attesa per il big match: Grimaldo a caccia di record

Match di rilievo in Portogallo con la sfida tra Porto e Benfica. I padroni di casa vogliono accorciare, ma occhio a Grimaldo.

Questa sera andrà in scena il big match e ‘Clasico’ del campionato portoghese tra Porto e Benfica. Si sfidano le due squadre più importanti della storia di questo campionato e i padroni di casa proveranno a raggiungere in classifica gli acerrimi rivali. Nel Benfica proseguono i record per Alejandro Grimaldo.

Il giovane esterno spagnolo è la stella principale in casa del club di Lisbona e questa sera può raggiungere le 267 presenze con la maglia del suo club. Con questo risultato Grimaldo, già nei primi 10 della storia del club per presenze e il terzino ha già recentemente scavalcato leggende del club. Questo non è però l’unico record possibile per il giocatore.

Il Benfica è finora imbattuto in questa stagione, ha quasi vinto in campionato ed in Champions League è ad un passo dalla qualificazione. I lusitani hanno espugnato lo stadio della Juventus e nel prossimo turno avranno la chance (due risultati su tre) per eliminare definitivamente la squadra di Allegri.

Grimaldo, diversi record per l’esterno

Con il match di questa sera Alejandro potrebbe entrare nella Top 5 dei giocatori stranieri con più presenze in squadra, davanti a giocatori come Nico Gaitan e Petit. Il terzino, in questa stagione, potrebbe inoltre scavalcare leggende storiche di questa squadra come Jardel o Oscar Cardozo. Una grossa chance per un giocatore, che, visto l’interesse di diversi top club europei, potrebbe dire addio al termine della stagione.

Numeri incredibili per Grimaldo che è il terzo giocatore con più presenze in questa stagione e può incrementare i suoi record. Il Benfica ha una chance di allungare in campionato e lui può avvicinare anche un altro record: Alejandro è a soli tre assist da Eduardo Salvio, il terzo giocatore con più assist nella storia del club.