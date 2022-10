Roma, la situazione è spinosa: addio a sorpresa possibile?

La Roma sta valutando la posizione di un suo top player. La cessione è possibile nella prossima estate, le rivali studiano il colpo.

Le operazioni effettuate in estate dalla Roma hanno consentito di mettere a disposizione di José Mourinho una rosa più qualitativa rispetto al passato ma non ci si fermerà qua. L’obiettivo del club, infatti, è quello di migliorare ulteriormente. Una crescita che potrebbe passare attraverso qualche cessione dolorosa ma necessaria per finanziare le prossime operazioni in entrata. Una, in particolare, è tornata ad essere possibile alla luce degli ultimi sviluppi.

I riflettori, in tal senso, sono puntati su Nicolò Zaniolo negli scorsi mesi seguito con interesse dalla Juventus ma poi rimasto nella capitale su spinta del tecnico portoghese. La sua situazione, come noto, è quanto mai spinosa: il contratto che lo lega ai colori giallorossi scade a giugno 2024 e finora i vari contatti andati in scena tra il direttore generale Tiago Pinto e l’agente Claudio Vigorelli non sono bastati per trovare la quadra sul rinnovo.

Il motivo è da ricercare nell’attuale distanza tra domanda ed offerta. Il trequartista attualmente guadagna 2.5 milioni e attraverso il proprio entourage ha fatto sapere di ambire ad uno stipendio da top player (5 milioni bonus compresi). Una richiesta ritenuta eccessiva dalla dirigenza, intenzionata a mettere sul piatto una base fissa non superiore ai 3 milioni. Uno stallo da cui risulta complicato uscire.

Roma, si complica il rinnovo di Zaniolo

A frenare la trattativa, in particolare, è il rendimento fin qui deludente offerto dal calciatore: 8 gare tra campionato (6) ed Europa League (2) condite da appena un assist. Un bottino lontano dalle aspettative, ulteriormente aggravato dal cartellino rosso rimediato nella gara persa per mano del Betis Siviglia. La riflessione in atto a Trigoria è quindi la seguente: è giusto spendere così tanto per un elemento che non risulta poi così determinante in campo?

Secondo la ‘Gazzetta della Sport’, la risposta sta per propendere verso il no. “La fumata bianca non è più scontata come in passato” scrive la rosea, secondo cui la frattura tra le parti è destinata a riaccendere l’interesse non soltanto della Juventus ma anche del Milan e del Tottenham (che più volte ha chiesto informazioni sul suo conto). Il futuro è tutto da scrivere, con il Napoli Zaniolo deve battere un colpo.