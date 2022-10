“Fuori rosa”: caos Roma-Zaniolo, c’è la furia dopo la pesante ufficialità

Scoppia il caos attorno a Nicolò Zaniolo dopo l’espulsione in Roma-Betis. Scoppia la furia dopo la stangata ufficiale contro il giallorosso

Non è stata una grande serata per la Roma di José Mourinho, che è caduta in casa contro un Betis gagliardo e ben organizzato. Una brutta sconfitta per i giallorossi, che con l’1-2 dell’Olimpico si sono inguaiati il girone di Europa League. Adesso la formazione dello Special-One è terza e lontana sei lunghezze dal primo posto.

Ad impressionare, però, il tifo capitolino non è solo il risultato negativo. Sul tavolo ci sono anche un paio di punti interrogativi, venuti fuori da alcuni dei big della Roma. Dybala a parte, è stata deludente la prova dei pezzi da novanta giallorossi. Abraham sembra aver perso cattiveria e mordente, ma soprattutto Zaniolo è apparso nervoso e in grossa difficoltà per tutta la partita.

Roma-Zaniolo, prima l’espulsione e poi la furia dei tifosi: “Fuori rosa”

Proprio Zaniolo ha acceso le polemiche nel post partita. La sua espulsione nel finale (per un inutile fallo di reazione) è stata la ciliegina sulla torta di una prestazione assolutamente da dimenticare. E i tifosi della Roma non si sono lasciati passare la mosca sotto al naso. “Ora basta”, “Fuori rosa”, “Rinnovo da rivedere”: sono diversi i sentimenti che affollano il Twitter giallorosso, ma che accomuna la frustrazione e la furia dei supporters capitolini.

Anche perché l’ufficialità in vista della gara di ritorno, a Siviglia, è pesante. L’assenza di Zaniolo per squalifica inciderà parecchio sulle scelte tecniche di José Mourinho, seppur l’ex scuola Inter non stia attraversando un grande momento di forma. E il Betis rischia di avere un match point qualificazione da potersi giocare tra le propria mura.