“Alle corde…”: Lecce, il sorprendente annuncio di Baroni in diretta

Il tecnico del Lecce Marco Baroni ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match di Serie A che vedrà i salentini contro il Bologna.

Il Lecce è atteso dallo scontro salvezza contro il Bologna. La compagine salentina, attualmente 16esima in classifica ha un solo punto di vantaggio sui felsinei. Entrambe arrivano a questo match in un pessimo momento di forma.

Una sola vittoria per entrambe in questo inizio di stagione. Ecco quindi che questo match diventa importante per entrambe le squadre le quali possono approfittare per dare una svolta alla loro classifica.

Per il tecnico dei giallorossi Marco Baroni però guai a sottovalutare gli avversari. “Sembrano un po’ alle corde dopo il cambio di allenatore, ma non è così.” ha dichiarato in conferenza stampa. “Faranno certamente la loro prestazione e sanno di non poter sbagliare.

Lecce, Baroni getta acqua sul fuoco: “Scontro diretto? Sono sempre tre punti in palio.”

Guai però a parlare di crocevia per la stagione del Lecce. Per Baroni la gara contro il Bologna rappresenta una gara importante, ma sono pur sempre tre i punti in palio. “Nessun crocevia.” ha dichiarato il tecnico. “Tutte le partite sono importati, alla fine sono sempre tre i punti in palio.”

“Loro hanno grande voglia di rivalsa e vorranno fare risultato, ma noi altrettanto.” ha concluso Baroni. “Non credo nemmeno che ci troveremo di fronte ad una squadra stanca. Questa cosa della Coppa Italia è una mentalità tutta italiana. In altre parti d’Europa giocano 70 partite all’anno. Il passaggio del turno in coppa è un qualcosa di positivo a livello mentale, non negativo a livello fisico.”