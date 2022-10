Salernitana-Spezia infinita, ma è 1-0: decide la magia di Mazzocchi

Si è disputato nell’undicesimo turno di Serie A l’anticipo tra la Salernitana di Nicola e lo Spezia di Luca Gotti.

Salernitana e Spezia si sono affrontate nell’anticipo dell’undicesima giornata di Serie A. Due club che lottano per la salvezza con i campani che sognano anche qualcosa in più. Alla fine a trionfare sono la squadra di Nicola che vincono di misura grazie ad una grandissima rete di Mazzocchi, a segno ad inizio ripresa.

Nel primo tempo partono bene gli ospiti che sfiorano il vantaggio con Nzola e con Agudelo, centrocampista a forte supporto degli attaccanti. Lo Spezia fatica a concretizzare mentre nei padroni di casa non sembra pagare la scelta di lasciare fuori Piatek con Nicola che gli ha preferito Bonazzoli.

Il primo tempo termina in parità ed a reti bianche con nessuno che riesce ad avere la meglio. La Salernitana entra in campo nella ripresa con un piglio differente e dopo soli tre minuti passa in vantaggio. Bonazzoli di tacco lancia Candreva, cross al centro deviato e Mazzocchi sigla un gran gol dai 25 metri.

Il secondo tempo di Salernitana-Spezia

Lo Spezia reagisce subito con Nzola che sfiora il pari con una grande conclusione della distanza, di poco a lato. Le squadre cambiano protagonisti con i due tecnici che lanciano Piatek e Verde e la sfida appare ogni minuto più interessante. I campani sfiorano il raddoppio con Gyomber, pericoloso dalla distanza.

Gotti inserisce diversi attaccanti e il rientrante Reca, ma non basta. Nel finale Piatek prima e Daniliuc poi falliscono il raddoppio, lo Spezia si arrende nonostante dieci minuti di recupero e la Salernitana ottiene tre punti fondamentali per il proseguo del campionato.

CLASSIFICA SERIE A

Napoli 26, Atalanta 24, Milan 23, Roma 22, Lazio 21, Udinese 21, Juventus 19, Inter 18, Salernitana 13*, Sassuolo 12, Torino 11, Empoli 11, Fiorentina 10, Monza 10, Spezia 9, Lecce 8, Bologna 7, Verona 5, Cremonese 4, Sampdoria 3.

*una partita in meno