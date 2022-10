Donnarumma in Serie A? Scenario imprevisto, l’agente svela tutto

Gianluigi Donnarumma è uno dei principali protagonisti finora della stagione del PSG di Christophe Galtier.

Dopo una prima annata deludente Gianluigi Donnarumma sta vivendo una buona stagione tra le fila del PSG. L’arrivo di Galtier e la chiusura all’alternanza con Keylor Navas ha rassicurato l’estremo difensore, autore finora di una stagione al di sopra della sufficienza e senza dubbio positiva.

Il Psg è primo in Ligue 1 ed è ad un passo dalla qualificazione agli Ottavi di Champions League e la squadra sembra aver trovato la quadra. Oltre al trio delle meraviglie in attacco ci sono diversi giocatori di primo piano e Donnarumma è uno dei leader della formazione transalpina.

Le cose sono cambiate rispetto a diversi mesi fa, quando, in tanti tra i tifosi italiani, criticavano la scelta del portiere di essersi trasferito in Ligue1. Nonostante ciò, anche se non proprio all’orizzonte, continuano dei rumors riguardo il futuro del giocatore di origini campane.

PSG, futuro in bilico per Donnarumma?

L’avvocatessa Rafaela Pimenta, agente che in questo momento rappresenta l’agenzia lasciata in eredità da Mino Raiola, ha parlato a Sky Sport del futuro del giocatore ed ha rilasciato dichiarazioni abbastanza criptiche. La Pimenta ha spiegato: “Possibile futuro in Serie A? Non si sa mai cosa accadrà in futuro”.

La donna ha però elogiato la scelta del giocatore di trasferirsi sotto la Torre Eiffel: “Se mi guardo indietro posso dire che Gigio ha fatto la scelta giusta. Ora lui sta molto bene ed è un titolare. Non si lamenta e credo che ha fatto bene a trasferirsi al PSG”.