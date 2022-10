Lazio corsara a Bergamo: prima sconfitta in campionato per l’Atalanta

Padrona del campo la Lazio al Gewiss Stadium contro un’Atalanta che cade in casa ed interrompe una lunga scia di risultati utili consecutivi.

La Lazio torna a vincere, e lo fa in grande stile. Dopo il pareggio contro l’Udinese, che ha lasciato grande amaro in bocca nella piazza biancocelesti, i ragazzi di Maurizio Sarri si sono imposti su un campo sempre difficile come quello di Bergamo. Superata un’Atalanta che non è mai riuscita a mettere in serie difficoltà gli ospiti, abili a sfruttare le proprie occasioni ma anche gestire un match mai semplice al Gewiss Stadium.

Ad aprire le danze è stato Mattia Zaccagni, che ha festeggiato col gol la sua 50esima presenza con la maglia della Lazio. Una rete da rapace d’area di rigore, per lui che ha raccolto fino a questo momento quattro gol e quattro assist in stagione. Di fatto, per l’ex centrocampista del Verona un avvio di stagione davvero importante.

Lazio padrona del campo, l’Atalanta cade in casa

Di fatto la Lazio si dimostra quasi sempre padrona del campo. La squadra di Sarri concede poco, pochissimo ai ragazzi di Gasperini che durante il match (statistiche alla mano) mai riescono a tirare nello specchio della porta. E così a terminare il lavoro ci ha pensato Felipe Anderson, imbeccato da un Marusic davvero di alto livello.

Due tegole per la Dea da registrare: prima l’infortunio di De Roon, un problema al flessore e condizioni che andranno valutare nelle prossime ore. Poi il rosso a Muriel, che dunque non sarà disponibile per la prossima partita dell’Atalanta. La squadra nerazzurra ferma cosi una lunga scia di risultati utili consecutivi, mentre la Lazio aggancia al terzo posto proprio i nerazzurri a 24 punti.

CLASSIFICA AGGIORNATA

Napoli 26*

Milan 26

Lazio 24

Atalanta 24

Roma 22*

Udinese 21

Inter 21

Juventus 19

Torino 14

Salernitana 13

Sassuolo 12*

Empoli 11

Bologna 10

Fiorentina 10

Monza 10

Spezia 9

Lecce 8

Hellas Verona 5*

Cremonese 4*

Sampdoria 3*

*Una partita in meno