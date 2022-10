Atalanta-Lazio, che tegola: allenatore costretto al cambio

Atalanta-Lazio è uno dei big match di giornata e sul finale di gara ha visto andare in scena una sostituzione obbligata.

C’era grande attesa oggi per Atalanta-Lazio, uno degli scontri diretti – con Roma-Napoli – che all’11° turno della Serie A 2022/2023 avrebbe fornito alcune parziali risposte per l’alta classifica del campionato. La Dea sfidava l’Aquila priva del bomber Immobile, occasione ghiotta per tornare a prendersi almeno temporaneamente il 1° posto.

Sul campo le cose non sono andate però come sperato per la banda di Gasperini. Fino a oggi molto convincente in fase difensiva, a differenza di quanto mostrato negli anni scorsi contraddistinti da un gioco arioso e a volte persino troppo spregiudicato, l’Atalanta è crollata sotto i colpi degli avversari. Zaccagni e Felipe Anderson hanno lanciato infatti la Lazio in orbita.

Ma c’è di più. La Dea non può recriminare soltanto per il risultato sfavorevole, ma anche per un infortunio occorso a uno dei suoi giocatori più rappresentativi.

Atalanta-Lazio, De Roon costretto a uscire per infortunio

Parliamo di Marten De Roon, pilastro della mediana orobica che nel finale è stato costretto a lasciare il campo. Dopo essersi toccato la coscia ed aver provato a proseguire la gara il centrocampista dell’Atalanta si è infine arreso a un quarto d’ora dal termine della gara. Gasperini è stato così costretto a inserire al suo posto, con la quinta e ultima sostituzione ancora a disposizione, Ederson.

Oltre al danno, insomma, si può dire che è arrivata anche la beffa per la Dea. Sconfitta e infortunio di uno dei giocatori più rappresentativi, punto fermo della mediana fino alla scorsa estate insieme a Freuler e poi rimasto a furor di popolo.

Naturalmente è presto per esprimersi su entità dell’infortunio e tempi di recupero. Potrebbe trattarsi anche di un problema temporaneo, e di certo questo è quello che sperano Gasperini e i tifosi dell’Atalanta. Per tornare a volare la Dea ha senza dubbio bisogno del miglior De Roon.