Segui in diretta su SerieANews.com la gara tra Atalanta e Lazio: chi la spunterà tra gli uomini di Gasperini e quelli di Sarri?

Se Roma-Napoli sarà il piatto forte di questa undicesima giornata, la gara del Gewiss-Stadium ne sarà certamente l’antipasto più succulento. L’Atalanta di Gasperini vuole restare in scia degli azzurri e provare a dire la sua per i primi quattro posti della classifica.

Farlo, però, non sarà semplicissimo. Per quanto senza Immobile, a Bergamo arriverà una Lazio rodata ed in grande forma. Soprattutto vogliosa di riprendersi dopo lo 0-0 con l’Udinese e determinata a rompere le uova nel paniere alle altre grandi in lotta per un piazzamento Champions.

Serie A, le probabili formazioni di Atalanta-Lazio

ATALANTA (3-4-2-1): Sportiello; Scalvini, Demiral, Okoli; Hateboer, De Roon, Koopmeiners, Soppy; Lookman, Pasalic, Muriel. Allenatore: Gasperini.